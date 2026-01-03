Ohne Makel: Schlicht holt erneut den EEAtec-Cup

Der alte ist auch der neue Titelträger! Beim EEAtec-Cup in der Vilsecker Schulsporthalle ging am Freitagabend erneut Lokalmatador 1.FC Schlicht als Triumphator hervor. Die Bezirksliga-Truppe von Coach Bastian Ellmaier, die offiziell als SG Seugast/Schlicht startete, glitt zunächst ohne Punktverlust durch die Gruppenphase. Im Halbfinale rangen die Grünweißen den Lokalrivalen von der SG Sorghof/Vilseck mit 2:0 nieder. Hart gefordert wurde man im Endspiel. Gegen Kreisklassist SG Traßlberg/Poppenricht, die ebenfalls ein starkes Turnier absolvierte, behielt Schlicht knapp mit 2:1 die Oberhand – und verteidigte den Titel aus dem Vorjahr.

Schlichts zum Saisonende ausscheidender Trainer Bastian Ellmaier erklärte nach dem Finale: „Glückwunsch an meine Mannschaft, das war eine seriöse Leistung über das ganze Turnier hinweg. Ebenfalls Kompliment an die SG Traßberg, die ein gutes Turnier gespielt hat.“



Den Zuschauern in Vilseck wurde ein sehr unterhaltsames Abendturnier geboten, da Tore en masse fielen. Eine „Nullnummer“ gab es überhaupt nicht. Auch zwischendrin war für Spannung gesorgt. Jedes zehnte Turniertor prämierte Ausrichter JFG Obere Vils mit einem Fünf-Liter-Bierfass im EEAtec-Design.



Die Gruppe A wurde vom späteren Titelträger dominiert, der alle drei Spiele gewann. Nur gegen den SV Hubertus Köfering (3:2) ließ Seugast/Schlicht etwas Spannung aufkommen. Die SG Edelsfeld/Großalbershof landete mit vier Punkten auf Platz zwei, stieß ebenfalls ins Halbfinale vor. Auf die weiteren Ränge wurden der SV Illschwang (3) und Köfering (1) verwiesen.



Keinen Punktverlust leistete sich auch die munter aufspielende SG Traßlberg/Poppenricht in der Gruppe B. Dahinter kamen die SG Sorghof/Vilseck und der SV Hahnbach II mit jeweils vier Zählern ins Ziel. Das Direktduell endete unentschieden, beim Torverhältnis hatte die SG jedoch klar die Nase vorn. Zur „Schießbude“ avancierte der FC Eintracht Schwandorf, der ohne Punktgewinn blieb.



Die Halbfinals endeten jeweils mit zwei Toren Unterschied. Seugast/Schlicht bezwang Sorghof/Vilseck wie erwähnt mit 2:0. Anschließend ließ Traßlberg/Poppenricht die SG Edelsfeld mit 4:2 von der Klinge springen. Edelsfeld durfte sich später immerhin über den dritten Platz freuen, nachdem man das „kleine Finale“ 3:0 gewonnen hatte.





Die Endplatzierungen:

1. SG Seugast/Schlicht

2. SG Traßlberg/Poppenricht

3. SG Edelsfeld/Großalbershof

4. SG Sorghof/Vilseck

5. SV Hahnbach II

6. SV Illschwang

7. FC Eintracht Schwandorf

8. SV Hubertus Köfering





