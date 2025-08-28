Ohne Madjo - Kadernominierung für die kommenden Länderspiele

Zum ersten mal präsentierte der neue Nationaltrainer der Roten Löwen, Jeff Strasser, einen Kader. Dieser gilt für die beiden Länderspiele gegen Nordirland (4.9) und die Slowakei (7.9).



Dabei gab es auf der heutigen Pressekonferenz einige "Ueberraschungen": Die Nummer eins zwischen den Pfosten, Anthony Moris, macht nun - wohl auch aufgrund der Ueberredungskünste von Strasser - zumindest noch die kommende WM-Qualifikation weiter. Auch wollte er schauen, wie es denn in Saudi-Arabien so "läuft", aber hier sind dann zumindest alle Zweifel der Unvereinbarkeit mit der Nationalelf verflogen.

Weniger schöne Nachrichten kommen derweil aus Frankreich, genauer aus Metz. Wie FLF-Jurist Marc Diederich mitteilte, hat sich der 16-Jährige Brian Madjo dazu entschieden, vorerst nicht mehr für Luxemburg zu spielen. Der Druck zu dieser Entscheidung kam wohl auch aus seinem Umfeld; zukünftig könnte er noch für Kamerun und England antreten. Laut Diederich soll noch heute von Seiten der FLF - der Verbandspräsident wird nach Metz reisen - Ueberzeugungsarbeit geleistet werden.



Wieder dabei ist Olivier Thill, Sebastien Thill fehlt allerdings, da er sich noch im Aufbautraining nach einer Verletzung befindet. Gerson Rodrigues wird bekanntlich momentan nicht berücksichtigt. Aiman Dardari vom FC Augsburg gehört definitiv zum Kader. Der in Polen spielende Edvin Muratovic gehört ebenfalls wieder zum Aufgebot.

Des weiteren wurde bekannt, das Nordirland schon umfassend gescouted wurde, die Slowakei wird man sich noch einmal anschauen; der Gegner in Bratislava am 4.9 heisst dabei Deutschland.