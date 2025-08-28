Ohne Madjo - Kadernominierung für die kommenden Länderspiele

💸👉 Über diesen Link könnt ihr FuPa Luxemburg unterstützen 👈 Weitere wichtige Infos dazu findet ihr hier.
Zum ersten mal präsentierte der neue Nationaltrainer der Roten Löwen, Jeff Strasser, einen Kader. Dieser gilt für die beiden Länderspiele gegen Nordirland (4.9) und die Slowakei (7.9).
Dabei gab es auf der heutigen Pressekonferenz einige "Ueberraschungen": Die Nummer eins zwischen den Pfosten, Anthony Moris, macht nun - wohl auch aufgrund der Ueberredungskünste von Strasser - zumindest noch die kommende WM-Qualifikation weiter. Auch wollte er schauen, wie es denn in Saudi-Arabien so "läuft", aber hier sind dann zumindest alle Zweifel der Unvereinbarkeit mit der Nationalelf verflogen.
Weniger schöne Nachrichten kommen derweil aus Frankreich, genauer aus Metz. Wie FLF-Jurist Marc Diederich mitteilte, hat sich der 16-Jährige Brian Madjo dazu entschieden, vorerst nicht mehr für Luxemburg zu spielen. Der Druck zu dieser Entscheidung kam wohl auch aus seinem Umfeld; zukünftig könnte er noch für Kamerun und England antreten. Laut Diederich soll noch heute von Seiten der FLF - der Verbandspräsident wird nach Metz reisen - Ueberzeugungsarbeit geleistet werden.
Wieder dabei ist Olivier Thill, Sebastien Thill fehlt allerdings, da er sich noch im Aufbautraining nach einer Verletzung befindet. Gerson Rodrigues wird bekanntlich momentan nicht berücksichtigt. Aiman Dardari vom FC Augsburg gehört definitiv zum Kader. Der in Polen spielende Edvin Muratovic gehört ebenfalls wieder zum Aufgebot.
Des weiteren wurde bekannt, das Nordirland schon umfassend gescouted wurde, die Slowakei wird man sich noch einmal anschauen; der Gegner in Bratislava am 4.9 heisst dabei Deutschland.
Schliessen wir unseren Bericht mit einem Zitat vom neuen Trainer, von der Pressekonferenz:
"Es ist sicher einfacher nach der kurzen Zeit und besser zu Hause zu spielen, als Auswärts. Es ist an uns dass der Funke von der Mannschaft auf die Tribüne überspringt und das ganze Stadion hinter uns zu bringen. Die Mannschaft und ich, wir freuen uns zu Hause zu spielen. Wir hoffen dass die 3 Zuschauergruppierungen, wie in der Vergangenheit, uns zusammen unterstützen. Man hört immer mehr wieviele Leute hinter der Mannschaft stehen. Daher ist es eine gute Sache, dass die ersten beiden Spiele zu Hause sind".
Der Kader:
Tor: Moris (Al-Khaleej / Saudi-Arabien), Pereira (Mönchengladbach / D), Fox (Bocholt / D)
Abwehr: Carlson (St. Pölten / AUT), Dzogovic (Magdeburg / D), Jans (Beveren / BEL), Mahmutovic (Breda / NL), Martins (Winterthur / CH), Korac (Venedig / ITA) Selimovic (Hermannstadt / Rumänien), Veiga (Flamurtari / Albanien), Bohnert (Bastia / FRA), Pinto (ZSKA Sofia / BUL)
Mittelfeld: Barreiro (Benfica Lissabon / POR), Martins (Spartak Moskau / RUS), Olesen (Greuther Fürth / D), Moreira (Benfica II / POR), Thill (IFK IMT Belgrad / Serbien)
Sturm: Sinani (St.Pauli / D), Curci (Neftschi Baku / Azerbaidschan), Borges (Almelo / NL), Dardari (Augsburg / D), Muratovic (Odra Opole / PL)
Edith 12.55 Uhr: Länder der Vereine wurden eingefügt.