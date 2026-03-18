Ohne Leistungsdruck, aber mit Spaß: Auch so klappt Nachwuchsförderung

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Aber was, wenn genau da das Problem liegt?

Schon bei den Zehnjährigen wird darüber gesprochen, wer „Talent“ hat und wer nicht. Es werden Listen geführt, Sichtungstrainings abgehalten, Kader gebildet. Wer nicht mithält, fällt raus. Und wer einfach nur Spaß haben will, gilt schnell als „nicht ehrgeizig genug“.

Es klingt so einfach: „Nachwuchsförderung“. Ein großes Wort für kleine Menschen mit großen Träumen. Doch wer genauer hinsieht, merkt schnell: Oft geht es gar nicht ums Fördern, sondern ums Aussortieren.

Gerade im Mädchenfußball sehen wir immer wieder: Leistung entsteht nicht durch Druck, sondern durch Raum. Raum, sich zu entwickeln. Raum, auch mal schwächer zu sein. Raum, einfach zu spielen, ohne dass jemand am Seitenrand schon von Auswahl spricht.

Denn Mädchen ticken anders, das zeigt auch ein Blick in die Statistik: Viele starten später in den Fußball und viele trauen sich auch erst mit Freundinnen oder über niedrigschwellige Projekte wie Mädchen an den Ball auf den Platz. Wer mit 12 anfängt, steht dann aber oft neben Mädchen, die schon fünf Jahre länger spielen. Da hilft dann kein Leistungsplan, da hilft Geduld und das Vertrauen, dass die Mädchen sich entwickeln werden. Nur eben in ihrem eigenen Tempo.

Warum frühe Selektion der falsche Weg ist

Trotzdem arbeiten viele Strukturen noch so, als wären die Mädchen kleine Jungs. Das bedeutet dann oft eine frühe Selektion, harte Vergleiche und wenig Zeit für Entwicklung. Das muss per se nicht schlecht sein, wenn man Leistung fördern will. Nur für Mädchen passt das oftmals einfach nicht, weil sie anders ticken als die Jungs.

Wer dann zu früh misst, misst unter Umständen falsch. Und wer zu früh aussortiert, verliert viele, die einfach ein bisschen länger brauchen, das Spiel aber genauso lieben.

Wir erleben das oft: Mädchen, die beim ersten Training noch schüchtern am Rand stehen, blühen plötzlich auf. Drei Monate später spielen sie mit einer Selbstverständlichkeit, als hätten sie nie etwas anderes getan. Eben weil sie die Zeit bekommen haben, anzukommen.

Fördern heißt begleiten, nicht aussortieren

Fördern heißt nicht nur: pushen, sichten, selektieren. Fördern heißt auch: begleiten, ermutigen, dranbleiben. Das gerät leider manchmal aus dem Blickfeld, weil es natürlich auch Einsatz und Geduld erfordert.

Nicht falsch verstehen: Natürlich braucht es Perspektiven. Natürlich wollen auch Mädchen, die leistungsorientiert spielen, gefordert und gefördert werden. Aber das eine schließt das andere nicht aus. Im Gegenteil. Wer Spaß hat, bleibt. Und wer bleibt, wird besser.

Das ist, wenn man es so will, auch das Erfolgsrezept unseres Projekts Mädchen an den Ball: Dort können die Mädchen sein wie sie sind, mit all ihrer intrinsischen Motivation und dem puren Spaß am Fußball. Und wenn sie ihr Tempo und ihre Passion gefunden haben, dann kommen viele von sich aus auf uns zu und sagen: „Ich will jetzt mehr.“

Was Vereine tun können

Viele Vereine könnten an dieser Stelle umdenken: Nicht jede E-Jugend braucht eine Tabelle. Nicht jedes Talent braucht eine Auswahl. Aber jedes Mädchen braucht Trainerinnen und Trainer, die sehen, dass Entwicklung nicht linear verläuft.

Vielleicht ist das die wahre Nachwuchsförderung: weniger Druck, mehr Vertrauen.

Denn wer Mädchen Zeit lässt, der fördert nicht nur Fußballerinnen, sondern Persönlichkeiten.

Und am Ende, ganz nebenbei, auch den Fußball selbst.

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Über die Kolumne „Mädchen an den Ball“

In der Kolumne schreiben Maja Weber, Anna Seliger, Lily Koch und Julia Keller vom bundesweiten Fußballprojekt Mädchen an den Ball im regelmäßigen Wechsel über aktuelle Themen aus dem Frauen- und Mädchenfußball.

Das Projekt „Mädchen an den Ball“ ist ein kostenfreies, regelmäßig stattfindendes Fußballprogramm für Mädchen in München, Augsburg, Bochum, Dortmund, Chemnitz, Düsseldorf und Karlsruhe. Ziel des Projektes ist es, niederschwellige und breitensportbetonte Angebote nur für Mädchen zu schaffen.

Über unsere Autorin



Maja Weber leitet als Coach bei Mädchen an den Ball den Standort beim SC Amicitia Moosach im Münchner Norden. Sie spielt selbst Fußball, seit sie acht Jahre alt ist – und ihr Herz schlägt grundsätzlich für die Underdogs. Das gilt für ihre Lieblingsvereine genauso wie für ihre Arbeit mit Kindern und Jugendlichen und ganz besonders mit Mädchen.

Aus eigener Erfahrung weiß sie, wie es ist, als einziges Mädchen in einer Jungenmannschaft zu spielen, inklusive erstaunter Blicke und Kommentare. Genau deshalb liegt ihr Mädchen an den Ball so am Herzen: Weil es Mädchen zeigt, wie stark sie sind, wenn man sie einfach lässt.

Für Maja steht der Spaß immer im Mittelpunkt. Fußball spielen, weil es sich gut anfühlt – das ist ihr Antrieb. Und sie ist überzeugt: Das ist die beste Basis für Motivation, Selbstbewusstsein und echten „Biss“ auf dem Platz.

Ihr persönlicher Herzensmoment? Als „ihre“ Mädchen bei einem Bundesliga-Spiel der FC Bayern Frauen in der Allianz Arena einlaufen durften: „So ein Moment ist der beste Boost überhaupt für das Selbstvertrauen junger Spielerinnen.“

Kolumnen-Archiv

#5: Warum so viele Mädchen in der Pubertät mit dem Fußball aufhören von Lily Koch

#4: Warum es so schwer ist, Mädchenfußball zu organisieren von Anna Seliger

#3: Kreis- bis Bundesliga: Der "steinige Weg" nach oben im Frauenfußball von Julia Keller

#2: Gleichberechtigung im Verein? Eine Realität mit Hürden von Lily Koch

#1: Mädchen an den Ball! Warum wir über Mädchenfußball sprechen müssen von Anna Seliger