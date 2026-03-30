„Ohne Körpersprache, ohne Mut" – Pullach spielt nur Remis gegen BCF Bezirksliga Süd von Umberto Savignano · Heute, 09:30 Uhr · 0 Leser

Der SV Pullach kam nicht über ein Remis gegen das Schlusslicht hinaus. – Foto: Dieter Metzler

Der SV Pullach spielte nur 0:0 gegen den BCF Wolfratshausen. Trainer Beigl spricht von einer blutleeren ersten Halbzeit seiner Mannschaft.

Das war wohl reine Einstellungssache: Beim BCF Wolfratshausen ließ es der SV Pullach schleifen, vor allem bis zur Pause. „Ich habe der Mannschaft gesagt, es fühlt sich an wie eine Niederlage und wir haben es in der ersten Halbzeit verloren“, urteilte SVP-Coach Fabian Beigl nach dem 0:0 gegen das abgeschlagene Schlusslicht der Bezirksliga Süd, das so den ersten Punkt des Jahres ergatterte – und das nach 27 Gegentoren in den vier Partien zuvor. Es hätte für die Raben allerdings noch schlimmer kommen können, wie Beigl zugab: „Wenn es zur Pause 2:0 für Wolfratshausen steht, kann sich auch keiner beschweren. Die erste Halbzeit von uns war blutleer, ohne die richtige Körpersprache, ohne Mut. Wir hatten keinen Spielaufbau. Jeder zweite Ball wurde zurückgespielt oder landete beim Gegner.“ Torwart Philipp Reisinger hielt den SVP mit zwei Paraden im Spiel.