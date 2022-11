Weil Heribert Ketterl (li.) gesperrt nicht wie gewohnt das Coaching übernehmen kann, ist Tobias Beck (re.)noch mehr gefordert. – Foto: Paul Hofer

Ohne Ketterl gegen einen Gegner, der sich »fast zerfleischt« hätte 23. Spieltag - Samstag: Letztes Heimspiel 2022 für die SpVgg Hankofen-Hailing gegen den FC Pipinsried

Zum letzten Heimspiel im Kalenderjahr 2022 empfängt die SpVgg Hankofen-Hailing in der Regionalliga Bayern den FC Pipinsried. Anpfiff im Maierhofer Bau-Stadion ist am Samstag um 14 Uhr.



Auf halber Strecke wieder umdrehen musste vergangene Woche der Tross der SpVgg Hankofen-Hailing. Ein kurzer, aber intensiver Wintereinbruch deckte auch das Trainingsgelände des 1. FC Nürnberg mit Schnee zu, an Fußball war nicht mehr zu denken. Und so hatten die "Dorfbuam" unfreiwillig spielfrei. Das Wetter ist nur unwesentlich besser geworden, gespielt soll in Hankofen aber am Samstag auf alle Fälle werden. Das letzte Heimspiel des Jahres soll unbedingt über die Bühne gehen. Klar, dass der bislang so wackere Aufsteiger aus dem Gäuboden sich einen erfolgreichen Jahresabschluss zuhause wünscht. "Wir wollen diese drei Punkte. Wie, das ist egal. Von mir aus darf es gerne auch ein dreckiger Sieg sein", betont Spielertrainer



Mit dem FC Pipinsried kommt auf Beck und Kollegen ein schwer einzuschätzender Gegner zu. Die Oberbayern drohten vor wenigen Wochen im Chaos zu versinken. Erst trat Anfang November Spielertrainer Nikola Jelisic zurück, dessen Nachfolger Frank Peuker hielt es genau 90 Minuten auf dem Trainerstuhl des FCPi aus. Noch nicht mal richtig da verabschiedete er sich auch schon wieder mit denkwürdigen Worten: "Mit der Gruppenbildung, dem Egoismus und der Respektlosigkeit gegenüber meiner Person bin ich nicht mehr bereit, den Weg zu gehen." Nun war guter Rat teuer: Rausgekommen ist dann eine interessante Lösung! Ein Trio leitet fortan die Geschicke. Neben dem Sportlichen Leiter Tarik Sarisakal sitzen nun der ehemalige FC-Spieler Athedon Lushi und Ex-Löwen-Profi Herbert Paul bis zur Winterpause auf der Trainerbank. "Die haben sich fast selbst zerfleischt, den Eindruck konnte man als Außenstehender gewinnen", sagt Beck, der sich aber von vier Pipinsrieder Niederlagen am Stück nicht blenden lassen will: "Schon in Aubstadt und vor allem daheim gegen die Würzburger Kickers haben sie starke Leistungen gezeigt. Die Kickers hatten sie am Rande einer Niederlage. Das sagt viel aus über ihr Leistungsvermögen."



Personalien SpVgg Hankofen-Hailing: Daniel Rabanter muss pausieren. Er hat sich das Knie verdreht und wohl den Meniskus eingeklemmt. Eine schlimmere Verletzung sollte es aber wohl aller Voraussicht nach nicht sein. Benedikt Gänger ist krank, ob er bis Samstag fit wird, steht noch nicht fest. Kleine Fragezeichen stehen hinter den Einsätzen von Tobias Richter und Christoph Laimer. Gesperrt fehlen wird übrigens Coach Heribert Ketterl, der in Rain nach einer Rangelei die rote Karte gesehen hat. Er darf jeweils 30 Minuten vor und nach der Partie den Innenraum des Stadions nicht betreten.





Ati Lushi (mi.) und Herbert Paul (re.) sollen den FC Pipinsried bis zur Winterpause wieder in die Spur bringen. – Foto: Bruno Haelke