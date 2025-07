Ohne Karte zum Meistertitel: Diesem Oberpfälzer Team gelang Einmaliges

SpVgg Ramspau (Bezirksliga Herren)

TV Riedenburg (Kreisliga Herren)

DJK-SV Lengenfeld (Kreisklasse Herren)

1. SG Regental (Kreisklasse Herren)

SG Ehenfeld/Hirschau II (A-Klasse Herren)

SG Weihern-Stein II / FC Wernberg III (B-Klasse Herren)

SC Regensburg II (Bezirksoberliga Frauen)

SC Regensburg III (Bezirksliga Frauen)

SG TSV Winklarn (Kreisliga Frauen)

„Auf den oberpfälzer Fußballplätzen gilt Fairness, Ehrlichkeit und die Anerkennung des Gegners als Partner. Deshalb ehren wir jedes Jahr die fairsten Mannschaften im Bezirk bei den Frauen und Herren“, sagte BFV-Bezirksvorsitzender Thomas Graml. Damit wolle der Fußball-Verband der Gesellschaft zeigen, dass „nicht Sodom und Gomorra auf den Sportplätzen herrscht, sondern dass unsere Fußballer die Regeln einhalten und einen respektvollen Umgang miteinander pflegen – sowohl im Sieg als auch in der Niederlage“. Insgesamt hätten Auswertungen der Spielberichte durch die Schiedsrichterorgane gezeigt, so Graml, dass im Fußballbezirk Oberpfalz nur 0,112 Prozent der Spiele durch größere Negativereignisse getrübt würden.Dass dabei Fairness und sportlicher Erfolg keine Gegensätze sind, zeigt neben den Winklarner Frauen auch die SG Regental, die sich ebenfalls Meisterschaft und Aufstieg holte. Regental teilte sich den Titel als fairster Kreisklassist mit der DJK-SV Lengenfeld.Als fairster Bezirksligist in den beiden Top-Herrenligen der Oberpfalz wurde die SpVgg Ramspau ausgezeichnet. In den Kreisligen kristallisierte sich in der Fairnesswertung, in die neben den persönlichen Strafen für die Spieler auch Unsportlichkeiten im Umfeld sowie verschuldete Spielausfälle und Spielabbrüche einfließen, der TV Riedenburg als Sieger heraus. Fairster A-Klassist war die SG Ehenfeld/Hirschau II, fairster B-Klassist die SG DJK Weihern-Stein II/FC Wernberg III. Bei den Frauen setzte sich in der Bezirksoberliga bzw. in den Bezirksligen jeweils der SC Regensburg mit seiner 2. bzw. 3. Mannschaft durch.Nachfolgend alle Preisträger auf einen Blick: