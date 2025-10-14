Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Ohne Kampf keine Punkte
Victoria St. Wendel kassiert Heimniederlage gegen Scheuern
Ähnlich wie gegen die SG Steinberg-Walhausen, als man mit 2:3 den Kürzeren zog, fehlte der Victoria auch gegen die SG Scheuern-Steinb./Dörsd. II die notwendige Einstellung.
Jochen Meiser, der Trainer der Victoria kommentiert die Leistung seiner Mannschaft so: "Scheuern war ein spielerisch guter Gegner, der geschickt gegen den Ball gearbeitet hat. Auch wenn das 1:2 ein fragwürdiger Elfer war, hat meine Mannschaft in diesem Spiel den Kampf nicht angenommen. Daran müssen wir arbeiten und wieder zurück den Bacics kommen."