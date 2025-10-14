 2025-10-10T17:03:43.034Z

Der Spieltag

Ohne Kampf keine Punkte

Victoria St. Wendel kassiert Heimniederlage gegen Scheuern

Ähnlich wie gegen die SG Steinberg-Walhausen, als man mit 2:3 den Kürzeren zog, fehlte der Victoria auch gegen die SG Scheuern-Steinb./Dörsd. II die notwendige Einstellung.

Jochen Meiser, der Trainer der Victoria kommentiert die Leistung seiner Mannschaft so: "Scheuern war ein spielerisch guter Gegner, der geschickt gegen den Ball gearbeitet hat. Auch wenn das 1:2 ein fragwürdiger Elfer war, hat meine Mannschaft in diesem Spiel den Kampf nicht angenommen. Daran müssen wir arbeiten und wieder zurück den Bacics kommen."

