Ohne Julian Guttau? 1860 bangt um Offensivwaffe gegen Energie Cottbus

München – In der englischen Woche ist der TSV 1860 München noch ungeschlagen. Vollends zufrieden ist man bei den Löwen dennoch nicht. Sowohl gegen die SpVgg Unterhaching als auch im Heimspiel gegen Osnabrück gaben die Sechzger zwei Führungen her und mussten sich am Ende mit einem Punkt begnügen. Nun steht das Duell gegen Aufsteiger Energie Cottbus an. Wie stellt Argirios Giannikis seine Mannschaft auf?

Guttau brach das Training vor Cottbus-Duell ab – Dulic ist krank