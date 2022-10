Ohne Glanz, aber mit wertvoller Erkenntnis: SCF-Volleyballer schlagen MTV-Reserve Volleyball Bayernliga

Eine Gala war es nicht, die die Volleyballer des SC Freising gegen die MTV-Reserve boten. Aber gerade das imponierte dem Trainer auch an dem Sieg.

Freising – Für die Volleyballer des SC Freising läuft es derzeit bestens. Sie gewannen beim MTV München II mit 3:0 (25:20, 25:20, 25:21). Damit führen sie weiter die Tabelle der Bayernliga Süd an.

Insgeheim hatten die Freisinger vor dem Auswärtsspiel beim MTV München II schon ein wenig Sorgen. Mit Simon Goisser, Kapitän und auf der wichtigen Diagonalposition eine der zentralen Angriffsspieler beim Sportclub, fehlte aus privaten Gründen. Die Sorgen waren aber unbegründet. Der große und ausgeglichene Kader kann solche Ausfälle kompensieren, vielleicht nicht gerade gegen Spitzenteams, aber gegen den MTV München allemal.

Vor allem im dritten Satz waren die Freisinger gefordert

Doch auch wenn nach 70 Minuten der Deckel drauf war – das SCF-Team war ganz schön gefordert. Coach Alex Oestmann hatte gewarnt: „Eine gmahde Wiesn“ war das Spiel in der Tat nicht. Die Gastgeber wollten bis zum Schluss nicht klein beigeben, kämpften um jeden Ball verbissen. „Das war ein echter Arbeitssieg“, meinte Oestmann. „Es kann nicht in jedem Spiel wie Sahne laufen.“

Die Freisinger brauchten einige Zeit, um sich in der alten MTV-Halle zu akklimatisieren. Die Gastgeber hielten in den beiden ersten Durchgängen lange Zeit ganz gut mit. Wenn die Konzentration der Freising etwa nachließ, waren sie sofort dran. Am Satzende war freilich der SCF clever genug, nichts anbrennen zu lassen. Im dritten Satz schien das junge MTV-Team beim Zwischenstand von 21:21 kurzzeitig in der Lage, die Partie noch drehen zu können. Oestmann nahm eine Auszeit, und die kurze Besinnungsphase auf die eigenen Stärken half dem SCF-Team. Danach hatten die Gastgeber nichts mehr zu bestellen. Zwei erfolgreiche Blocks und zwei überlegte Angriffsbälle später war der Sieg gesichert.

Oestmann ist von der Entwicklung seines Teams angetan

Die Jubelstürme hielten sich allerdings in Grenzen. Es war keine Galavorstellung des SCF. „Aber solche Spieler muss man halt dann auch gewinnen“, wollte Oestmann dennoch keinerlei Kritik üben, sondern sah das Positive: „Unsere Mannschaft hat sich gut entwickelt. Ich glaube, vor drei bis vier Wochen hätten wir möglicherweise das Spiel im dritten Satz aus der Hand gegeben und noch verloren.“

Den Freisingern reichten gut platzierte Aufschläge und eine solide Defensive, um den MTV München in Schach zu halten. Das sieht vielversprechend aus. Die Freisinger haben nun das nächste Wochenende frei. Dann geht’s im Heimspiel gegen den Nachbarschaftsrivalen SV Lohhof.

Für den SC Freising spielten: Ackermann, Aigner, Geißelmeier, Hoffmann, Kiendl, Kock, Liebl, Panev, Steinberg, Viebahn, Winter.