Ohne Gasbremse mit Doppel-Wumms zum Sieg gegen den Spitzenreiter!

Der Aufsteiger startete mit dem Selbstbewusstsein des Spitzenreiters in das spektakuläre Freitags-Duell der Kreispokal-Halbfinalisten und ging bereits nach zwei Minuten durch seinen Torjäger Til Hartmann in Führung. Doch Neuenheim war keineswegs beeindruckt und glich kurz darauf nach einem abgewehrten Eckball durch einen fulminanten Volleyschuss von Markus Berg zum 1 : 1 aus (8.) - das erste Saisontor des 19jährigen Neuzugangs! Siehe Videopost auf ASC Facebook! Das Powerteam von Trainer Frank Schüssler kannte nun keine Gasbremse mehr und spielte sich in einen wahren Energie-Rausch. Mit einem zweifachen Doppel-Wumms zogen die Anatomen dem Tabellenführer früh den Stecker. Goalgetter Ralf Berger traf zunächst nach einer Maßflanke von Strippenzieher Samuel Schmidt zum 2 : 1 (22.) und legte fünf Minuten später das 3 : 1 nach (27.) - siehe Videopost auf ASC Facebook! Troubleshooter Dorian Weiß Mare gelang dasselbe Kunststück gar in nur drei Minuten, als er nach einem abgewehrten Schuss von Samuel Schmidt abstaubte (28.) und nach einem Sahnepass - ebenfalls von Samuel Schmidt - mit einem scharfen und präzisen Flachmann auf 5 : 1 erhöhte (30.) - siehe Videoposts auf ASC Facebook!