Ohne "Fußballgott": Hankofen stirbt den Chancentod gegen Aubstadt Ketterl/Beck-Truppe vergibt zahlreiche Hochkaräter, einen Elfer - und kassiert 15 Minuten vor Schluss das Gegentor

Lermer, Vogl, Feser - sie alle hätten in Hälfte eins die Führung für die SpVgg Hankofen-Hailing an diesem Samstagnachmittag erzielen können, ja müssen. Doch das Abschlusspech klebte den Niederbayern einmal mehr an den Füßen, wie auch Trainer Heribert Ketterl nach Schlusspfiff enttäuscht feststellte: "Die Kaltschnäuzigkeit, wie wir sie noch in der Bayernliga vorm Tor hatten, fehlt uns momentan. Das war bereits gegen Bayern und Burghausen erkennbar. Wir haben heute viele Hochkaräter liegen gelassen - wenn wir die verwandeln, wäre die Partie für uns mit Sicherheit anders und vor allem leichter verlaufen. Aber ohne Tore kannst du kein Spiel gewinnen!"

Nach dem jüngsten 2:0-Erfolg gegen Fürth II muss der Aufsteiger diesmal mit einer 0:2-Niederlage leben können. Für Hankofen geht's um einen Rang in der Tabelle von zehn auf elf zurück. Aubstadt klettert dagegen um zwei Plätze nach oben und ist somit Fünfter. Für die Unterfranken war es der erste Dreier nach drei sieglosen Begegnungen.