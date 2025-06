"Ohne Frage hätte ich alle drei gerne im Kader gehabt"

Mit Andreas Kittner übernimmt ein guter Bekannter nun das Traineramt an der Roda. Der 41-Jährige kickte 15 Jahre für den FSV Grün-Weiß und war zuletzt schon als Trainer in der Landesklasse beim SV Eintracht Eisenberg und SCHOTT Jena II aktiv. Gemeinsam mit Christian Reimann wird er nun das Trainerzepter an der Roda schwingen.

Im FuPa-Interview spricht "Kitte" über die neue Aufgabe, die Zielstellung, die Personalplanung und den Sommerfahrplan...