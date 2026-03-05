 2026-02-20T12:29:42.904Z

Allgemeines

Ohne FC Zons geht es weiter: Büttgen gegen Delhoven am Donnerstag

Kreisliga A Grevenbroich-Neuss: Spieltag 18 steht an - und damit der erste ohne den zurückgezogenen FC Zons. Am Donnerstag empfängt der VfR Büttgen gegen FC/SF Delhoven.

von André Nückel · Heute, 08:30 Uhr · 0 Leser
Wer tanzt diesmal wen aus?
Wer tanzt diesmal wen aus? – Foto: Norbert Jurczyk

Kreisliga A GV/NE
TuS Grevenb.
Wevelinghov.
DJK Novesia
Delhoven

In der Kreisliga A Grevenbroich-Neuss spielen ab Spieltag 18 nur noch 15 Mannschaften, denn der FC Zons hat in dieser Woche seinen Rückzug bekanntgegeben. Der TuS Reuschenberg hat deshalb spielfrei, der VfR Büttgen und die FC/SF Delhoven spielen schon am Donnerstag.

________________

So läuft der Spieltag der Kreisliga A Grevenbroich-Neuss

Heute, 20:00 Uhr
VfR Büttgen
VfR BüttgenVfR Büttgen
FC SF Delhoven
FC SF DelhovenDelhoven
20:00live
Spieltext VfR Büttgen - Delhoven

So., 08.03.2026, 15:30 Uhr
SG Grimlinghausen / Norf
SG Grimlinghausen / NorfSG Grimlinghausen / Norf
SV Glehn
SV GlehnSV Glehn
15:30live
Spieltext SG Grimlinghaus... - SV Glehn

So., 08.03.2026, 15:30 Uhr
SG Orken-Noithausen
SG Orken-NoithausenSG Orken
BV Wevelinghoven
BV WevelinghovenWevelinghov.
15:30live
Spieltext SG Orken - Wevelinghov.

So., 08.03.2026, 15:00 Uhr
SV Rosellen
SV RosellenSV Rosellen
SV Germania Grefrath 1926
SV Germania Grefrath 1926Ge. Grefrath
15:00live
Spieltext SV Rosellen - Ge. Grefrath

So., 08.03.2026, 13:00 Uhr
SVG Neuss-Weissenberg
SVG Neuss-WeissenbergWeissenberg II
TuS Grevenbroich
TuS GrevenbroichTuS Grevenb.
13:00
Spieltext Weissenberg II - TuS Grevenb.

So., 08.03.2026, 15:30 Uhr
FSV Vatan Neuss
FSV Vatan NeussFSV Vatan
Sportfreunde Vorst
Sportfreunde VorstSF Vorst
15:30
Spieltext FSV Vatan - SF Vorst

So., 08.03.2026, 15:00 Uhr
FC Straberg
FC StrabergFC Straberg
DJK Novesia Neuss
DJK Novesia NeussDJK Novesia
15:00live
Spieltext FC Straberg - DJK Novesia

Das sind die nächsten Spieltage

19. Spieltag
So., 15.03.26 15:00 Uhr TuS Grevenbroich - VfR Büttgen
So., 15.03.26 15:00 Uhr SV Germania Grefrath 1926 - SVG Neuss-Weissenberg II
So., 15.03.26 15:00 Uhr Sportfreunde Vorst - SG Grimlinghausen / Norf
So., 15.03.26 15:00 Uhr FC SF Delhoven - FSV Vatan Neuss
So., 15.03.26 15:15 Uhr TuS Reuschenberg - FC Straberg
So., 15.03.26 15:30 Uhr BV Wevelinghoven - SV Rosellen
So., 15.03.26 15:30 Uhr DJK Novesia Neuss - SG Orken-Noithausen

20. Spieltag
Fr., 20.03.26 20:00 Uhr VfR Büttgen - SV Germania Grefrath 1926
So., 22.03.26 15:00 Uhr Sportfreunde Vorst - SV Glehn
So., 22.03.26 15:00 Uhr SG Orken-Noithausen - TuS Reuschenberg
So., 22.03.26 15:00 Uhr SV Rosellen - DJK Novesia Neuss
So., 22.03.26 15:30 Uhr SVG Neuss-Weissenberg II - BV Wevelinghoven
So., 22.03.26 15:30 Uhr FSV Vatan Neuss - TuS Grevenbroich
So., 22.03.26 15:30 Uhr SG Grimlinghausen / Norf - FC SF Delhoven

