Ohne Favoritenschreck an Gründonnerstag – DV Solingen II lebt

Was ist denn da bitte in Wülfrath passiert? Schon im Vorfeld war klar, dass die Partie zwischen Rot-Weiß Wülfrath und der SSVg Velbert II – angesichts der schwachen Form beider Mannschaften – eher in Richtung Kampfspiel gehen würde. Dabei beginnt die Regionalliga-Zweitvertretung gut: Faruk Hepgüler (16.) eröffnet nach einer knappen Viertelstunde die Partie und bringt die Gäste in Führung. Dann scheint die Intensität deutlich zugenommen zu haben. Auf zwei Gelbe Karten noch vor der Halbzeit, folgen zwei Weitere nach Wiederanpfiff. Und die Crunchtime in dieser Partie hat es richtig in sich. Erst kassieren die in Führung liegenden Gäste die Ampelkarte, die Rot-Weiß quasi postwendend in ein Tor durch Fatih Kurt (87.) umwandeln kann. Dann wird es knüppeldick für die Velberter, denn Davide Mangia (90.+2) setzt die Partei in der Nachspielzeit auf 2:1. Damit dürfte RW Wülfrath eigentlich aus dem Geschehen im unteren Tabellendrittel rausgekommen sein, die SSVg Velbert hingegen muss aufpassen, dass ihr Negativlauf sie nicht in die Abstiegszone bringt

Beim Mittwochspiel zwischen Türkgücü Velbert und der SSV Germania Wuppertal sind es nur die ersten 45 Minuten, in denen beide Mannschaften aufdrehen. Erst die Velberter, die mit einem schnellen Doppelschlag von Kerim Sali (20.) und Ahrom Yoo (22.) die 2:0-Führung markieren. Dann der Einbruch der Hausherren: Eine Ebenso schnelle Torstafette der Germania. Enes Hirlak (42.) und Benedikt Steven (44.) treffen zum 2:2-Halbzeitstand. Dieser sollte sich auch in Durchgang zwei nicht mehr ändern, womit die Wuppertaler nicht den wichtigen Schritt aus dem Tabellenkeller machen können. Die nächste Chance folgt schon am kommenden Dienstag, wenn's zum Nachholspiel gegen den SV Wermelskirchen geht.

Fast hätten sie es wie im Hinspiel gemacht. In der 20. Spielminute geht die SG Hackenberg durch Martin Schneider in Führung und mit diesem Ergebnis ging es dann auch zum Pausentee, bei dem Erdim Soysal, Cheftrainer des SV Solingen, seine Mannschaft mit Sicherheit nochmal ordentlich heiß gemacht haben wird – mit Erfolg. Eine Viertelstunde gespielt steht es bereits 2:1 für die Hausherren. Die Tore gemacht haben Akin Müjde (49.) und David Kuyu (59.). Nicht der einzige Treffer, den Kuyu an diesem Abend machen sollte, denn in Minute 85 machte 21-Jährige den Deckel drauf. Ein Sieg der SGH war wohl nicht zu erwarten, wäre aber ein überraschender Schritt raus aus dem Tabellenkeller gewesen. Wilde Phase in Halbzeit zwei reicht dem HSV

Zwar geht der SSV Berghausen kurz vor dem Halbzeitpfiff durch Leon Cvetanovic (44.) in Führung, doch reicht den Gästen vom HSV Langenfeld eine wilde Phase in Durchgang zwei. Denn dann sind es Leon Wallraf (60.), Nabil Al Khabbachi (66.) und Christopher Dietz (77.), die in gut 15 Minuten das Spiel komplett auf die Langenfelder Seite kippen. Den Anschlusstreffer von Raphael Schruff (80.) egalisiert Jamie Scheffer (86.) kurze Zeit später. Damit macht der HSV zwar nicht so deutlich wie beim 6:2-Hinspielsieg, doch halten sie den sechsten Tabellenplatz souverän. Vohwinkel deutlich – aber spät

Nach der Niederlage am vergangenen Spieltag muss sich der FSV Vohwinkel gegen den TSV Ronsdorf zunächst abmühen zum Torerfolg zu kommen. In der 69. Spielminute ist es dann erstmals Jonas Schneider, der die 1:0-Fürhrung markiert. In der Nachspielzeit wird es dann noch deutlich: Leon Zahran (90.) und FSV-Torjäger Alphonso Manata (90.+2) erhöhen auf 3:0. Die Wuppertaler halten damit den Anschluss auf dem dritten Tabellenplatz. Was ist denn nun mit DV Solingen II

So richtig schlau wird man aus DV Solingen II nicht. Erst verlieren sie das Kellerduell gegen die SG Hackenberg ziemlich deutlich und ein paar Tage später gewinnen sie gegen BV Gräfrath. Zwei Tore von Emre Mujde (5., 43.) sind im Grunde schon spielentscheidend. Ein Eigentor in Minute 52 bringt zwar nochmal Spannung rein, die die Gräfrather allerdings nicht nutzen können. Und plötzlich ist der SVW wieder unten dabei

Es schien schon fast so, als hätte sich der SV Wermelskirchen aus dem Abstiegskampf befreit, doch die jetzt vierte Niederlage in Folge spricht eine andere Sprache. Daniel Lopez de la Rosa (4.) beschert dem Cronenberger SC den Blitzstart, gefolgt von Toren durch Dominik Schäfer (16.) und Siyamend Alo (39.). Der Mann aus Wermelskirchen befördert das Spielgerät ins eigene Tor. Noch vor dem Halbzeitpfiff gelingt Burak Altundag (45.) zumindest der Anschlusstreffer. Allerdings legt Malik Plücker (79.) in Durchgang zwei den vierten CSC-Treffer drauf. Anis Geus (90.+3) betreibt dann in der Nachspielzeit noch Ergebniskosmetik. Reusrath nach Rückstand da

Die Hausherren vom TuSpo Richrath schocken den Spitzenreiter nach einer knappen Viertelstunde: Kevin Kluthe (14.) markiert seinen Zeiten Saisontreffer. Das lässt sich der SC Reusrath nicht gefallen und antwortet. Gian Luca Schumann (31.) und Leo De Rubertis (45.+1) bringen noch vor dem Halbzeitpfiff die Germania-Führung. Nach Tim Röpers (54.) fallen zumindest keine Tore mehr. Stellt sich die Frage, ob so wirklich ein Team spielt, dass sich selbst als „Underdog“ auf den Titel betitelt – reife Leistung des Spitzenreiter in Richrath! Eine gute Minute reicht Jugoslavija