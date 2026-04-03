 2026-04-03T19:57:16.526Z

Allgemeines

Ohne Favoritenschreck an Gründonnerstag – DV Solingen II lebt

Bezirksliga, Gruppe 2: An Gründonnerstag haben alle Favoriten der Spitzengrippe keine Punkte hergegeben – das Titelrennen bleibt spannend. Währenddessen kann einzig Schlusslicht DV Solingen II im Keller glänzen.

von Linus Bien · 03.04.2026, 10:15 Uhr · 0 Leser
Was ist mit DV Solingen?
Was ist mit DV Solingen? – Foto: wilhelm gundlach

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Bezirksliga 2
Cronenberg
HSV Langenf.
Richrath
Berghausen

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Die Partien 26 Spieltags:

Wilde Schlussphase wird spielentscheidend

Di., 31.03.2026, 19:30 Uhr
SV Rot-Weiß Wülfrath
SV Rot-Weiß WülfrathRW Wülfrath
SSVg Velbert
SSVg VelbertSSVg Velbert II
2
1
Abpfiff

Was ist denn da bitte in Wülfrath passiert? Schon im Vorfeld war klar, dass die Partie zwischen Rot-Weiß Wülfrath und der SSVg Velbert II – angesichts der schwachen Form beider Mannschaften – eher in Richtung Kampfspiel gehen würde. Dabei beginnt die Regionalliga-Zweitvertretung gut: Faruk Hepgüler (16.) eröffnet nach einer knappen Viertelstunde die Partie und bringt die Gäste in Führung. Dann scheint die Intensität deutlich zugenommen zu haben. Auf zwei Gelbe Karten noch vor der Halbzeit, folgen zwei Weitere nach Wiederanpfiff. Und die Crunchtime in dieser Partie hat es richtig in sich. Erst kassieren die in Führung liegenden Gäste die Ampelkarte, die Rot-Weiß quasi postwendend in ein Tor durch Fatih Kurt (87.) umwandeln kann. Dann wird es knüppeldick für die Velberter, denn Davide Mangia (90.+2) setzt die Partei in der Nachspielzeit auf 2:1. Damit dürfte RW Wülfrath eigentlich aus dem Geschehen im unteren Tabellendrittel rausgekommen sein, die SSVg Velbert hingegen muss aufpassen, dass ihr Negativlauf sie nicht in die Abstiegszone bringt

45 Minuten in denen alles passiert

Mi., 01.04.2026, 20:00 Uhr
Türkgücü Velbert
Türkgücü VelbertTürkgücü Vel
SSV Germania Wuppertal
SSV Germania WuppertalSSV Germania
2
2
Abpfiff

Beim Mittwochspiel zwischen Türkgücü Velbert und der SSV Germania Wuppertal sind es nur die ersten 45 Minuten, in denen beide Mannschaften aufdrehen. Erst die Velberter, die mit einem schnellen Doppelschlag von Kerim Sali (20.) und Ahrom Yoo (22.) die 2:0-Führung markieren. Dann der Einbruch der Hausherren: Eine Ebenso schnelle Torstafette der Germania. Enes Hirlak (42.) und Benedikt Steven (44.) treffen zum 2:2-Halbzeitstand. Dieser sollte sich auch in Durchgang zwei nicht mehr ändern, womit die Wuppertaler nicht den wichtigen Schritt aus dem Tabellenkeller machen können. Die nächste Chance folgt schon am kommenden Dienstag, wenn's zum Nachholspiel gegen den SV Wermelskirchen geht.

Hackenberg schnuppert erneut an der Überraschung

Do., 02.04.2026, 19:15 Uhr
SV Solingen 08/10
SV Solingen 08/10SV Solingen
SG Hackenberg
SG HackenbergHackenberg
3
1
Abpfiff

Fast hätten sie es wie im Hinspiel gemacht. In der 20. Spielminute geht die SG Hackenberg durch Martin Schneider in Führung und mit diesem Ergebnis ging es dann auch zum Pausentee, bei dem Erdim Soysal, Cheftrainer des SV Solingen, seine Mannschaft mit Sicherheit nochmal ordentlich heiß gemacht haben wird – mit Erfolg. Eine Viertelstunde gespielt steht es bereits 2:1 für die Hausherren. Die Tore gemacht haben Akin Müjde (49.) und David Kuyu (59.). Nicht der einzige Treffer, den Kuyu an diesem Abend machen sollte, denn in Minute 85 machte 21-Jährige den Deckel drauf. Ein Sieg der SGH war wohl nicht zu erwarten, wäre aber ein überraschender Schritt raus aus dem Tabellenkeller gewesen.

Wilde Phase in Halbzeit zwei reicht dem HSV

Do., 02.04.2026, 19:30 Uhr
SSV Berghausen
SSV BerghausenBerghausen
HSV Langenfeld
HSV LangenfeldHSV Langenf.
2
4
Abpfiff

Zwar geht der SSV Berghausen kurz vor dem Halbzeitpfiff durch Leon Cvetanovic (44.) in Führung, doch reicht den Gästen vom HSV Langenfeld eine wilde Phase in Durchgang zwei. Denn dann sind es Leon Wallraf (60.), Nabil Al Khabbachi (66.) und Christopher Dietz (77.), die in gut 15 Minuten das Spiel komplett auf die Langenfelder Seite kippen. Den Anschlusstreffer von Raphael Schruff (80.) egalisiert Jamie Scheffer (86.) kurze Zeit später. Damit macht der HSV zwar nicht so deutlich wie beim 6:2-Hinspielsieg, doch halten sie den sechsten Tabellenplatz souverän.

Vohwinkel deutlich – aber spät

Do., 02.04.2026, 19:30 Uhr
FSV Vohwinkel Wuppertal
FSV Vohwinkel WuppertalVohwinkel
TSV Ronsdorf
TSV RonsdorfRonsdorf
3
0
Abpfiff

Nach der Niederlage am vergangenen Spieltag muss sich der FSV Vohwinkel gegen den TSV Ronsdorf zunächst abmühen zum Torerfolg zu kommen. In der 69. Spielminute ist es dann erstmals Jonas Schneider, der die 1:0-Fürhrung markiert. In der Nachspielzeit wird es dann noch deutlich: Leon Zahran (90.) und FSV-Torjäger Alphonso Manata (90.+2) erhöhen auf 3:0. Die Wuppertaler halten damit den Anschluss auf dem dritten Tabellenplatz.

Was ist denn nun mit DV Solingen II

Do., 02.04.2026, 19:30 Uhr
BV Gräfrath
BV GräfrathBV Gräfrath
DV Solingen
DV SolingenDV Solingen II
1
2
Abpfiff

So richtig schlau wird man aus DV Solingen II nicht. Erst verlieren sie das Kellerduell gegen die SG Hackenberg ziemlich deutlich und ein paar Tage später gewinnen sie gegen BV Gräfrath. Zwei Tore von Emre Mujde (5., 43.) sind im Grunde schon spielentscheidend. Ein Eigentor in Minute 52 bringt zwar nochmal Spannung rein, die die Gräfrather allerdings nicht nutzen können.

Und plötzlich ist der SVW wieder unten dabei

Do., 02.04.2026, 19:30 Uhr
Cronenberger SC
Cronenberger SCCronenberg
SV 09/35 Wermelskirchen
SV 09/35 WermelskirchenSV 09/35 W
4
2
Abpfiff

Es schien schon fast so, als hätte sich der SV Wermelskirchen aus dem Abstiegskampf befreit, doch die jetzt vierte Niederlage in Folge spricht eine andere Sprache. Daniel Lopez de la Rosa (4.) beschert dem Cronenberger SC den Blitzstart, gefolgt von Toren durch Dominik Schäfer (16.) und Siyamend Alo (39.). Der Mann aus Wermelskirchen befördert das Spielgerät ins eigene Tor. Noch vor dem Halbzeitpfiff gelingt Burak Altundag (45.) zumindest der Anschlusstreffer. Allerdings legt Malik Plücker (79.) in Durchgang zwei den vierten CSC-Treffer drauf. Anis Geus (90.+3) betreibt dann in der Nachspielzeit noch Ergebniskosmetik.

Reusrath nach Rückstand da

Do., 02.04.2026, 19:30 Uhr
TuSpo Richrath
TuSpo RichrathRichrath
SC Germania Reusrath
SC Germania ReusrathSC Reusrath
1
3
Abpfiff

Die Hausherren vom TuSpo Richrath schocken den Spitzenreiter nach einer knappen Viertelstunde: Kevin Kluthe (14.) markiert seinen Zeiten Saisontreffer. Das lässt sich der SC Reusrath nicht gefallen und antwortet. Gian Luca Schumann (31.) und Leo De Rubertis (45.+1) bringen noch vor dem Halbzeitpfiff die Germania-Führung. Nach Tim Röpers (54.) fallen zumindest keine Tore mehr. Stellt sich die Frage, ob so wirklich ein Team spielt, dass sich selbst als „Underdog“ auf den Titel betitelt – reife Leistung des Spitzenreiter in Richrath!

Eine gute Minute reicht Jugoslavija

Do., 02.04.2026, 19:30 Uhr
FK Jugoslavija Wuppertal
FK Jugoslavija WuppertalJugoslavija
SC Viktoria Wuppertal Rott 89
SC Viktoria Wuppertal Rott 89SC Viktoria
2
0

Im Wuppertaler Duell zwischen Jugoslavija Wuppertal und der SC Viktoria Rott passiert tortechnisch nicht viel. Dann kommt zehn Minuten nach Wiederanpfiff aber eine starke Minute der Hausherren: Auf den ersten Saisontreffer von Anes Mehic (54.) folgt postwendend das 2:0 durch Luca Lenz (55.). Mehr sollte auch nicht mehr geschehen. Die Gäste verpassen wichtige Punkte im Abstiegskampf und fallen auf den Relegationsplatz, währen Jugoslavija zumindest die Hoffnung nochmal oben anzuklopfen, nicht aufgibt.

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Das sind die nächsten Spieltage:

27. Spieltag
So., 12.04.26 12:45 Uhr DV Solingen II - Cronenberg
So., 12.04.26 13:00 Uhr SSVg Velbert II - Richrath
So., 12.04.26 15:00 Uhr SV 09/35 W - RW Wülfrath
So., 12.04.26 15:00 Uhr Ronsdorf - SV Solingen
So., 12.04.26 15:00 Uhr SSV Germania - Vohwinkel
So., 12.04.26 15:00 Uhr SC Viktoria - Berghausen
So., 12.04.26 15:15 Uhr HSV Langenf. - Türkgücü Vel
So., 12.04.26 15:30 Uhr Hackenberg - BV Gräfrath
So., 12.04.26 15:30 Uhr SC Reusrath - Jugoslavija

28. Spieltag
Fr., 17.04.26 19:30 Uhr Berghausen - SC Reusrath
So., 19.04.26 13:00 Uhr RW Wülfrath - DV Solingen II
So., 19.04.26 15:00 Uhr Cronenberg - BV Gräfrath
So., 19.04.26 15:00 Uhr Jugoslavija - SSVg Velbert II
So., 19.04.26 15:15 Uhr Türkgücü Vel - SC Viktoria
So., 19.04.26 15:30 Uhr Hackenberg - Ronsdorf
So., 19.04.26 15:30 Uhr Vohwinkel - HSV Langenf.
So., 19.04.26 15:30 Uhr SV Solingen - SSV Germania
So., 19.04.26 15:30 Uhr Richrath - SV 09/35 W

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