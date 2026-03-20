„Ohne Erwartungsdruck" – Dornach empfängt Favoriten aus Grünwald

Der TSV Grünwald hat 74 Treffer erzielt und kommt nach Dornach. Die Gastgeber holten im Hinspiel überraschend ein 1:1.
Da wartet ein echtes Brett auf die Landesliga-Fußballer des SV Dornach: An diesem Samstag (13 Uhr) ist mit dem TSV Grünwald die mit 74 Treffern beste Offensive der Liga zu Gast, und die hat allein in den vergangenen acht Spielen ohne Niederlage grandiose 37 Tore erzielt. Unter anderem gab’s ein 12:1 gegen den SVN München und ein 6:0 gegen den Kirchheimer SC. „Wir gehen definitiv als Underdog in dieses Duell rein – ohne Erwartungsdruck. Wir haben nichts zu verlieren“, sagt denn auch Dornachs Trainer Sebastian Wastl.
Angesichts der Tatsache, dass der Aufsteiger als Tabellen-13. nur drei Zähler besser dasteht als der FC Wacker München auf dem ersten Abstiegsrelegationsplatz, stimmt Letzteres nicht so ganz. Doch Wastl findet: „Wir müssen die Punkte in anderen Spielen holen.“ Mit dem Quäntchen Glück, das die Dornacher beim 1:1 in Grünwald hatten, geht da womöglich auch diesmal etwas. In der Hinrunde hatten sie zunächst gute Chancen, um in Führung zu gehen, dann vergab der als einer der Titelkandidaten gehandelte Gastgeber Chance um Chance und verzweifelte obendrein an SVD-Keeper Leon Cuni.
Der Tabellenfünfte – neun Punkte Rückstand sind es derzeit auf Spitzenreiter TSV Wasserburg – kommt mit reichlich Wut im Bauch. Denn zuletzt beim 3:3 gegen den ebenfalls noch um den Klassenerhalt kämpfenden SB Chiemgau Traunstein war mehr drin. Und das trotz des Platzverweises für Torwart Timon Körber nach einer knappen Stunde. Auch in Unterzahl war die Elf nah dran am Sieg, die Defensivleistung stand dem Erfolg im Wege. „Wenn du vorne dranbleiben willst, darfst du nicht so wie in der ersten Halbzeit spielen, vor allem defensiv darfst du nicht so agieren“, stellte Co-Trainer Florian De Prato fest.
Sebastian Wastl erinnerte sich daran, dass seine Mannschaft im August 2025 zwar „glücklich“ den einen Punkt aus Grünwald mitgenommen habe, aber eben unter anderem auch einen Strafstoß verschoss. „Wir stellen uns sicher nicht hinten rein und wollen versuchen, mitzuspielen. Das Selbstvertrauen ist da, die Jungs wissen, dass sie es können“, sagt Wastl mit Blick aufs anstehende Heimspiel. Vor eigenem Publikum geht noch was: Die Dornacher haben nur elf ihrer insgesamt 27 Punkte daheim erobert.
Im Vergleich zum 3:1 in Freilassing könnte der zuletzt verletzte Fabian Aicher wieder in den Kader rücken, Adama Diarra musste in der Vorwoche angeschlagen raus und muss daher passen. (guv)