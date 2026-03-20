„Ohne Erwartungsdruck" – Dornach empfängt Favoriten aus Grünwald Landesliga in Dornach von Guido Verstegen · Heute, 17:30 Uhr · 0 Leser

Fangbereit: Dornachs Torhüter Dominik Bertic und seine Abwehr sind vor dem Grünwalder Torhunger gewarnt. – Foto: Christian Riedel

Der TSV Grünwald hat 74 Treffer erzielt und kommt nach Dornach. Die Gastgeber holten im Hinspiel überraschend ein 1:1.

Da wartet ein echtes Brett auf die Landesliga-Fußballer des SV Dornach: An diesem Samstag (13 Uhr) ist mit dem TSV Grünwald die mit 74 Treffern beste Offensive der Liga zu Gast, und die hat allein in den vergangenen acht Spielen ohne Niederlage grandiose 37 Tore erzielt. Unter anderem gab’s ein 12:1 gegen den SVN München und ein 6:0 gegen den Kirchheimer SC. „Wir gehen definitiv als Underdog in dieses Duell rein – ohne Erwartungsdruck. Wir haben nichts zu verlieren“, sagt denn auch Dornachs Trainer Sebastian Wastl. Angesichts der Tatsache, dass der Aufsteiger als Tabellen-13. nur drei Zähler besser dasteht als der FC Wacker München auf dem ersten Abstiegsrelegationsplatz, stimmt Letzteres nicht so ganz. Doch Wastl findet: „Wir müssen die Punkte in anderen Spielen holen.“ Mit dem Quäntchen Glück, das die Dornacher beim 1:1 in Grünwald hatten, geht da womöglich auch diesmal etwas. In der Hinrunde hatten sie zunächst gute Chancen, um in Führung zu gehen, dann vergab der als einer der Titelkandidaten gehandelte Gastgeber Chance um Chance und verzweifelte obendrein an SVD-Keeper Leon Cuni.

Morgen, 13:00 Uhr SV Dornach SV Dornach TSV Grünwald Grünwald 13:00 PUSH