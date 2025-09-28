Ohne Emotionen verschenkt Beeck die Punkte

Das war so unnötig wie ein Kropf, doch ohne die richtige Mentalität gewinnt auch ein eigentlich überlegenes Team nicht. Und was mit Emotionen auf dem Platz zu erreichen ist, zeigte der TuS Blau-Weiß Königsdorf im Waldstadion. Mit 2:1 (0:0) besiegte das Team von Spielertrainer Takahito Ohno den gastgebenden FC Wegberg-Beeck in der Fußball-Mittelrheinliga.

Die Gastgeber, die nach einem starken Auftritt am Mittwoch im FVM-Pokal gegen Regionalligist Bonner SC in der 119. Minute noch das 1:3 kassiert hatten, schnürten den TuS mit Anpfiff in der eigenen Hälfte ein. Es ergaben sich eine ganze Reihe von Möglichkeiten, so nach einem Steckpass von Marc Brasnic auf Marc Kleefisch (17.), der den Ball aus vollem Lauf knapp am Pfosten vorbeisetzte und auch in der 38. Minute nur knapp über die Latte schoss.

„Mit dem Ergebnis bin ich sehr zufrieden, obwohl es ein unverdienter Sieg ist, wenn ich ehrlich bin. Ein 1:1 wäre vielleicht gerechter gewesen“, sagte Ohno, der in der Regionalliga-Saison 2023/24 in Beeck gespielt hatte. Und der sich mangels Alternativen in der Defensive selbst für die Innenverteidigung aufstellen musste. Und die gewann letztlich das Spiel, denn offensiv hatten die Königsdorfer wenig zu bieten.

Offensiv war von den Gästen kaum was zu sehen, die hoch aufgerückte Beecker Abwehr fing nahezu alles ab. Doch schon Mitte der ersten Halbzeit verflachte das Beecker Spiel, wurde immer langsamer.

Das setzte sich nach der Pause fort. „Teilweise war das Standfußball“, bemängelte Mike Schmalenberg. Trotzdem hätte Nils Hühne (48.) zuerst selbst treffen können, und sieben Minuten später rettete er für seinen schon geschlagenen Keeper Yannik Hasenbein auf der Linie.

Nach einer energischen Ballbehauptung und einem Pass von Kleefisch traf Vinzent Zingel, der später verletzt wieder raus musste, nur zwei Minuten nach seiner Einwechslung zum 1:0 (62.). Das 2:0 durch David Arize nach einem Zuspiel von Elias Khadraoui (66.) wurde wegen eines angeblichen Stürmerfouls zurückgepfiffen – eine von mehreren fragwürdigen Entscheidungen.

Dann kippte die Partie ohne Not: Hasenbein rannte bei einem Angriff zu weit raus und trat über den Ball, Khadraoui konnte den Königsdorfer nur regelwidrig bremsen – 1:1 nach einem Foulelfmeter von Noah Can Kürmali (73.). Zwei Minuten später das 2:1, nachdem Justin Hoffmanns Kevin Marnu den Ball in den Fuß gespielt hatte. Wie so oft wachte Beeck danach noch einmal auf, schoss aus allen Lagen, konnte den Ausgleichtreffer aber nicht mehr erzwingen.

Nils Hühne war „etwas ratlos“: „Wir haben wieder keine Emotionen auf den Platz gebracht – warum, keine Ahnung. Vielleicht denken einige, so ein Spiel läuft von allein. Die Mentalität passt nicht.“ Ratlos war auch sein Coach. „Jeder schaut sich nach dem Spiel an und denkt, er sei im falschen Film. Wir spielen einfach nicht konstant, führen die Zweikämpfe nicht gut, nutzten die Chancen nicht. Und erst zum Schluss belebt uns der Gegner durch seine Tore wieder. Ich bin frustriert, wie wir solche Gegentore kassieren können“, bemängelte Schmalenberg, für den es bei den mit großen Ambitionen gestarteten Beeckern nach nur sieben Punkten aus fünf Spielen und Tabellenplatz neun nun eng werden dürfte.

Beeck: Hasenbein - Hoffmanns, Hühne, Daniels, Schlosser - Gelber (46. Bini), Leersmacher (46. Fensky), Khadraoui - Arizi (71. T. Braun), Kleefisch, Brasnic (61. Zingel, 80. P. Winkens)

