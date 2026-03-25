Ohne Dzeko und Chefcoach: Schalke kommt mit der B-Elf nach Schweinfurt Der Tabellenführer der 2. Liga gastiert am Donnerstagabend zum Jubiläumsspiel im Sachs-Stadion von Mathias Willmerdinger · Heute, 16:05 Uhr · 0 Leser

Sind in Schweinfurt nicht dabei: Edin Dzeko (li.) und Cheftrainer Miron Muslic. – Foto: Imago Images

Der 1. FC Schweinfurt 05 steht kurz vor dem direkten Wiederabstieg in die Regionalliga Bayern. Dennoch ist die Befindlichkeit derzeit beim abgeschlagenen Tabellenletzten der 3. Liga alles andere als schlecht. Unter dem neuen Coach Jermaine Jones konnten die Schnüdel zuletzt zwei Heimsiege in Serie feiern. Zuhause ist der FC05 seit vier Partien ungeschlagen. Die Hoffnung ist groß im Lager der Unterfranken, dass sich die Mannschaft mit einem guten Gefühl aus Liga drei verabschiedet und mit Schwung den Neustart in der Regionalliga in Angriff nimmt.

Zur guten Laune trägt aktuell auch die Feierstimmung rund ums Sachs-Stadion bei. Dabei kommt es bekanntlich morgen am frühen Donnerstagabend zu einem historischen Wiederholungsspiel. 1936 eröffneten die Schweinfurter ihre Spielstätte mit einem Duell gegen den FC Schalke 04. 90 Jahre später kommen die "Knappen" nun erneut zu einem freundschaftlichen Vergleich vorbei - sehr zur Freude natürlich des Ex-Schalker Jermaine Jones.



Die Schalker schicken sich als Tabellenführer der 2. Liga gerade an, in die Bundesliga zurückzukehren. Vor allem auch die Rückkehr von Edin Dzeko nach Deutschland sorgte für einen zusätzlichen Hype bei den Königsblauen. Der mittlerweile 40-jährige Bosnier hat bislang gehalten, was sich alle von ihm erhofft hatten und hat seit Januar in acht Spielen bislang starke sechs Treffer erzielen können.





Jetzt kommt allerdings die schlechte Nachricht für alle Fans in Schweinfurt: Der Topstar wird nicht mit nach Unterfranken kommen, er weilt ebenso wie Nikola Katic bei der bosnischen Nationalmannschaft. Auch Chefcoach Miron Muslic wird in Schweinfurt fehlen. Wie die "WAZ" berichtet, hat er vom Verein in der Länderspielpause einen Sonderurlaub genehmigt bekommen und verbringt diese Woche bei seiner Familie in Österreich. Muslic wird von seinen Co-Trainern Tim Hoogland, Eddie Lattimore und Adin Osmanbasic vertreten werden.



Überhaupt werden die Zuschauer nur eine B-Elf zu sehen bekommen. Einige Stammspieler wie Loris Karius, Dejan Ljubicic, Kenan Karaman oder Ron Schallenberg werden eine Verschnaufpause erhalten. Nicht mit dabei sein werden außerdem Adil Aouchiche (Nationalmannschaft Algerien), Mika Wallentowitz (Deutschland U19) und Mertcan Ayhan (Türkei U21) sowie die verletzten Dylan Leonard, Henning Matriciani, Tomas Kalas, Finn Porath, Ayman Gulasi, Paul Pöpperl und Emil Höjlund.



