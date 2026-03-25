Ohne Dzeko und Chefcoach: Schalke kommt mit der B-Elf nach Schweinfurt

Der 1. FC Schweinfurt 05 steht kurz vor dem direkten Wiederabstieg in die Regionalliga Bayern. Dennoch ist die Befindlichkeit derzeit beim abgeschlagenen Tabellenletzten der 3. Liga alles andere als schlecht. Unter dem neuen Coach Jermaine Jones konnten die Schnüdel zuletzt zwei Heimsiege in Serie feiern. Zuhause ist der FC05 seit vier Partien ungeschlagen. Die Hoffnung ist groß im Lager der Unterfranken, dass sich die Mannschaft mit einem guten Gefühl aus Liga drei verabschiedet und mit Schwung den Neustart in der Regionalliga in Angriff nimmt.
Zur guten Laune trägt aktuell auch die Feierstimmung rund ums Sachs-Stadion bei. Dabei kommt es bekanntlich morgen am frühen Donnerstagabend zu einem historischen Wiederholungsspiel. 1936 eröffneten die Schweinfurter ihre Spielstätte mit einem Duell gegen den FC Schalke 04. 90 Jahre später kommen die "Knappen" nun erneut zu einem freundschaftlichen Vergleich vorbei - sehr zur Freude natürlich des Ex-Schalker Jermaine Jones.
Die Schalker schicken sich als Tabellenführer der 2. Liga gerade an, in die Bundesliga zurückzukehren. Vor allem auch die Rückkehr von Edin Dzeko nach Deutschland sorgte für einen zusätzlichen Hype bei den Königsblauen. Der mittlerweile 40-jährige Bosnier hat bislang gehalten, was sich alle von ihm erhofft hatten und hat seit Januar in acht Spielen bislang starke sechs Treffer erzielen können.