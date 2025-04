Ohne Druck dagegenhalten: SV Miesbach empfängt TSV Dorfen

Ein „echtes Brett“, wie es Trainer Hans-Werner Grünwald formuliert, wartet am Karsamstag in der Bezirksliga Ost auf den SV Miesbach. Die Kreisstädter empfangen um 14 Uhr den TSV Dorfen, das Team der Stunde. 28 von 30 möglichen Punkten holte Dorfen seit der Winterpause und liegt damit nicht nur mit großem Abstand an der Spitze des Rückrundenklassements, sondern mit 52 Zählern auch auf Tabellenplatz zwei des Gesamtrankings.

Den direkten Aufsteiger und den Releganten zur Landesliga wird der TSV wohl mit dem SV Dornach im Zweier-Duell unter sich ausmachen. Der SV Miesbach könnte dabei an diesem Samstag zum Zünglein an der Waage werden. Dass Dorfen nicht unschlagbar ist, bewies der Aufsteiger beim Hinspiel. Der SV Miesbach siegte in Dorfen mit 5:1. Es war zugleich die letzte Niederlage für den TSV. Seit dieser Partie Ende September bleiben die Dorfener ohne eine einzige Schlappe. „Sie sind nach Startschwierigkeiten richtig ins Rollen gekommen und werden sicherlich mit großem Selbstvertrauen zu uns kommen“, sagt Grünwald.

Nach dem 1:1-Unentschieden bei der SpVgg Altenerding am vergangenen Wochenende plagen die Kreisstädter aber personelle Probleme. Sean Erten fällt mit einem Muskelfaserriss doch mehrere Wochen aus. Die Verletzung von Youngster Riccardo Pindado in Altenerding wurde als Riss des Syndesmosebandes diagnostiziert. Der Flügelspieler fällt entsprechend mehrere Monate aus. Noah Gumberger hat sich in den Urlaub verabschiedet, zudem zog sich Dominik Schumacher im Training eine Bänderverletzung zu. Die Miesbacher müssen also umstellen. So wird wohl, wie schon vergangene Woche, Florian Stoib die Position von Erten übernehmen. Für Riccardo Pindado dürfte Fernando Pindado übernehmen und anstatt Gumberger könnte Michael Probst in die Startelf rücken.

Auch wenn der Druck bei den Miesbacher nach dem vorzeitigen Klassenerhalt weg ist, will man weiterhin punkten. „Wir haben nichts zu verlieren, wollen zu Hause vor unseren Zuschauern attraktiven Fußball spielen und ohne Druck voll dagegenhalten“, erklärt Grünwald. Zudem ist davon auszugehen, dass sich die Gäste für die Klatsche im Hinspiel revanchieren wollen. Chancenlos sieht Grünwald seine Truppe aber nicht: „Dorfen ist in Top-Form, aber wir werden nicht in Ehrfurcht erstarren, sondern wollen weiter unser Spiel machen, Tore schießen und Punkte sammeln“. Mit einer Punkteteilung könnte man im Lager der Hausherren, auch in Anbetracht der Ausfälle, auf jeden Fall gut leben.