Ohne Druck

Auf jeden Fall liegt ein Wochenende mit drei Hertha-Spielen hinter mir und ich hatte wieder furchtbare Angst, dass mir für die entsprechenden Berichte nichts einfällt.

Was haben folgende Dinge gemeinsam: Schreiben, Papa sein und Fußball spielen? Genau – man darf sich selbst nicht zu sehr unter Druck setzen, sondern sollte auf Bauchgefühl und Intuition hören. War das jetzt doppelt gemoppelt?

Und Angst, als Papa zu versagen, habe ich eigentlich immer. Wobei sich heute zeigte, dass diese Sorge ziemlich unbegründet ist.

Genauso hatte ich Angst, dass ich beim selbst Kicken für Hertha BSC einen furchtbaren Bock schießen könnte.

Versagt habe ich auf dem Platz auch nicht, auch wenn ich mit meiner Leistung prinzipiell nicht zufrieden bin.

Und da nun auch dieser Bericht geschrieben ist – eingeleitet mit der Befürchtung, dass mir für ihn nichts einfällt –, setzt eine gewisse Entspannung ein und ich kann von meinem Sonntag plaudern:

Mein Mitwirken für die 7er-Ü40 von Hertha BSC stand lange auf der Kippe, da ich zum einen ja Freitag (Ama Zwee) und Samstag (Profis) schon zwei Hertha-Spiele an diesem Wochenende genießen durfte und wir außerdem am Sonntagnachmittag noch etwas vorhatten.

Unsere Verabredung schlug aber von sich aus vor, dass wir uns erst um 15 Uhr treffen können, und dann trat der Sohnemann auf den Plan.

Der hatte nämlich Wind davon bekommen, dass Papi gegen den Ball treten könnte, und wollte das unbedingt sehen.

Damit stand einer Zusage für das Spiel gegen den Berliner TSC II nichts mehr im Wege und am Spieltag machte sich meine Familie auf in Richtung Nordufer.

Der Muschelpo bestand auch darauf, seine kleine Hertha-Fahne mitzunehmen, und schwenkte diese auf dem Weg vom Auto zum Sportplatz schon fleißig.

Selbstredend schwoll meine Brust vor Stolz enorm an.

Fast so sehr, dass ich nicht mehr in mein Trikot passte, denn auch die Tatsache, dass ich meine Knochen für die Fahne hinhalten darf, lässt mich vor Stolz fast platzen.

Wie schwer es ist, sein Kind gut – um nicht zu sagen richtig – zu erziehen, zeigte ein Junge, der offenbar mit dem Berliner TSC angereist war. Er trug ein Trikot eines Vorortvereins aus dem Wald südöstlich von Berlin und murmelte ständig, dass er irgendwas nicht vergessen wollte.

Ich hoffe, wir werden nicht wegen unterlassener Hilfeleistung angeklagt, weil wir nicht das Jugendamt informierten.

Aber wir hatten auch nicht viel Zeit. Wir mussten uns schließlich warm machen und taktisch besprechen.

Und wir starteten auch so, wie wir es uns vorgenommen hatten: 1:0 in der ersten Minute.

Leider verpassten wir es, in der Folge einen nachzulegen, und so kamen die Gäste mit ihrem ersten guten Angriff zum Ausgleich.

Kurz vor der Pause konnten wir dann wieder in Führung gehen.

Im zweiten Durchgang kam ich in die Partie und spielte durchgehend mit einem Grinsen.

Ich war zwar, wie bereits erwähnt, mit meiner Leistung nicht zufrieden, aber ich registrierte, wie mein Sohnemann seine Fahne schwenkte und mich durchgehend anfeuerte.

Der Beginn meiner eigenen Ultra-Gruppierung?

Was nun noch fehlte, war ein Tor, um das Spiel zu entscheiden.

Aber die Pille wollte einfach nicht in den Kasten.

Und dann kam es, wie so oft im Fußball: Wenn du sie vorne nicht machst, fängst du sie hinten – wir kassierten in der letzten Sekunde den Ausgleich.

Ich weiß nicht, ob der Trainer das meinte, als er sagte: Spielt wie die Profis …

Etwas geknickt wegen des Punktverlustes duschte ich schnell und dann ging das Sonntagsprogramm weiter.

Später am Abend musste ich über meinen eigenen, dummen Gedanken grinsen:

Ist ganz einfach, mit Hertha BSC am Wochenende drei Punkte zu holen … du brauchst dafür halt nur drei Spiele:

Hertha BSC Ama Zwee – BSV Hürtürkel II 1:1

Hertha BSC – VfL Bochum 1:1

Hertha BSC 7er Ü40 – Berliner TSC II 2:2

Ha Ho He Hertha BSC

der Kutten König