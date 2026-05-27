Ohne Diego Contento: Aschheim fehlen zwei Spiele zur Landesliga

Strahlemann: Antonio Saponaro ist in der Relegation der Torschütze vom Dienst. – Foto: Norbert Habschied

Das Duell mit dem SV Dornach ist ausgeblieben: Die Fußballer des FC Aschheim haben es jetzt in der Hand, eine Etage höher den Platz des Ortsrivalen einzunehmen und ihrerseits erstmals den Aufstieg in die Landesliga zu feiern. In der Saison 2002/2003 belegte der Klub den fünften Platz in der Abschlusstabelle der Bezirksoberliga Oberbayern, die mit der Ligareform zur Spielzeit 2012/2013 aufgelöst wurde.

In der zweiten Runde der Relegation gastiert an diesem Mittwoch (18.30 Uhr) Dornach-Bezwinger SV Planegg-Krailling im Sportpark. „Ich habe mir keinen persönlichen Eindruck verschaffen können, aber nach dem, was ich so über den Gegner höre, gehen wir als Außenseiter in die beiden Spiele“, sagte FCA-Vorsitzender Matthias Trägner. Für Planeggs Trainer Pero Vidak steht fest: „Beide Bezirksligisten haben in der ersten Runde sicher von der Euphorie profitiert, die sie dank der vielen Siege in der abgelaufenen Saison gespürt haben, aber der FC Aschheim und wir haben auch gezeigt, dass die entsprechende Qualität vorhanden ist.“

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Die zeigt sich beim Zweiten der Bezirksliga Süd in einer kompromisslosen Defensive (beste Abwehr der Liga mit nur 28 Gegentoren) und einer gefährlichen Offensive (bester Angriff mit 102 Treffern), aus der Aleksandar Demonjic (32 Tore/16 Assists) als Vollstrecker herausragt. Während der 30-Jährige in der Relegation bis dato zweimal traf, war Aschheims Antonio Saponaro (23/1) in den beiden Duellen mit dem TSV Eintracht Karlsfeld (2:0, 3:2) viermal erfolgreich, das war mehr als die halbe Miete.