"Ohne die Bereitschaft, ans Limit zu gehen" - 0:0 im Spiel der Woche

---

Stimme von Hannes Stanke (Trainer des SV Allmersbach) "Hinten Top, vorne Flop. Viel zu behäbig, ohne die Bereitschaft ans Limit zu gehen um das Spiel unbedingt gewinnen zu wollen. Wenn man seine einfachen Hausaufgaben vergisst zu machen wird schwer. Es hätte der perfekte Spieltag für uns werden können, schade das dann so ne schwache Leistung bei rumkommt."

Stimme von Hakan Keskin (Trainer des TSV Rudersberg) "Zu Beginn war Allmersbach präsenter und gefährlich bei einigen Hereingaben über außen. Nach kleiner Umstellung standen wir besser und haben nicht viel zugelassen. Meine Mannschaft hat mit viel Einsatz leidenschaftlich und konsequent verteidigt. Der Punkt ist daher verdient und hilft uns mehr als Allmersbach."

FuPa-Redaktionstipp: 4:2 für den SV Allmersbach.

---

In einem umkämpften Spiel trennten sich Bühlertann und Sulzbach-Laufen 1:1. Yannis Fahr brachte die Gäste in der 52. Minute in Führung, Tim Otterbach glich nur drei Minuten später aus. Beide Teams bleiben in der unteren Tabellenregion.

---