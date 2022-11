Ohne Coach Obermeier: Schaldings U19 will schwere Mission meistern Der 49-jährige Poppenberger ist schon seit ein paar Wochen nicht mehr Coach der Bayernliga-Jugendmannschaft

Der Jugendfußball ist in der Berichterstattung über den Amateurfußball meist nur eine Randnotiz. In Niederbayern gibt es aber einige U-Teams, die im Konzert der Großen mitmischen. Im U19-Bereich kämpft beispielsweise der Nachwuchs des SV Schalding-Heining um Punkte und Tore. Die Youngsters vom Reuthinger Weg kreuzen in der zweithöchsten Jugendliga unter anderem mit namhaften Vereinen wie der SpVgg Greuther Fürth, dem SSV Jahn Regensburg und den Würzburger Kickers die Klingen.

Dass es für die Grün-Weißen gegen den Abstieg gehen wird, war von vornherein klar, weil fast die gesamte Stamm-Mannschaft der Vorsaison altersbedingt in den Herrenbereich ausgeschieden ist. Auch auf der Trainerposition gab es im Sommer einen Wechsel: Der Poppenberger Robert Obermeier, der zuvor die U17 betreute und auch im Herrenbereich auf Kreisebene schon zahlreiche Stationen hatte, wurde neuer Cheftrainer und trat die Nachfolge von Roland Aschenberger an, der in den Seniorenbereich zum Kreisklassisten DJK Straßkirchen wechselte.





Im bisherigen Saisonverlauf hatten die Jung-Schaldinger wenig Grund zur Freude und zieren nach der dreizehnten Runde mit mageren neun Zählern das Tabellenende. Der Abstand zum rettenden Ufer beträgt jedoch lediglich drei Zähler. Bereits vor ein paar Wochen hat Chefanweiser Obermeier das Handtuch geworfen. "Die Junioren-Bayernliga ist eine Riesenaufwand. Weite Auswärtsfahrten wie nach Aschaffenburg, Würzburg, Schweinfurt, Illertissen und Memmingen sind Standard. Robert ist es zeitlich einfach zu steil geworden", berichtet Schaldings Urgestein Klaus Mörtlbauer. Der langjährige Jugendleiter hat gemeinsam mit dem jungen Maximilian Ammerl, der seit Jahren als Spieler eine Stütze der SVS-Bezirksligamannschaft ist, das Coaching übernommen und das Duo wird bis zum Saisonende als Doppelspitze fungieren. Gerüchte, dass die Kicker mit Trainer Obermeier nicht zufrieden gewesen sein sollen, weist Mörtlbauer ins Reich der Fabeln zurück: "Das ist absoluter Quatsch. Es wird im Fußball heutzutage viel zu viel geredet."





Dass es sportlich nicht unbedingt rund läuft, kommt für Klaus Mörtlbauer nicht überraschend: "Wir haben keinen großen Kader und der Großteil unserer Mannschaft besteht zudem aus Spieler des jüngeren Jahrgangs. Wir haben das Team vor der Saison auch nicht auf Biegen und Brechen verstärkt. Die Spieler, die gekommen sind, wollten von sich aus bei uns in der Bayernliga spielen. Das Niveau in der Liga ist hoch, aber es gibt durchaus auch ein paar Teams, die unsere Kragenweite haben. Die Liga zu halten, wird zwar sehr schwer, ist aber nicht komplett unmöglich. Wir werden alles probieren und wenn wir es nicht schaffen, geht die Welt auch nicht unter."