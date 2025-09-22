 2025-09-22T14:30:02.114Z

Ligavorschau
Sah in Aschaffenburg die rote Karte und ist deshalb gegen die Bayern gesperrt: Vilzings Coach Thorsten Kirschbaum.
Sah in Aschaffenburg die rote Karte und ist deshalb gegen die Bayern gesperrt: Vilzings Coach Thorsten Kirschbaum. – Foto: Michael Buchholz

Ohne Cheftrainer Kirschbaum: Vilzing empfängt den FC Bayern II

Dienstag - 10. Spieltag: Die DJK ist gegen die Profireserve des Rekordmeisters unter Zugzwang +++ Beppo Eibl kehrt als Co-Trainer des FCB an den Huthgarten zurück

Die DJK Vilzing freut sich im Rahmen der Englischen Woche in der Regionalliga Bayern auf ein Highlight der Saison. Die Schwarzgelben empfangen am Dienstagabend die Profireserve des FC Bayern München. Nach der völlig unnötigen Niederlagen in Aschaffenburg stehen die Vilzinger unter Zugzwang. Allerdings müssen die Hausherren ohne ihren Cheftrainer Thorsten Kirschbaum auskommen. Der 38-Jährige sah in Aschaffenburg kurz nach dem Siegtor der Viktoria die rote Karte! Der ehemalige Keeper hatte im Eifer des Gefechts und aus Frust nach einem Plastikstuhl getreten, der daraufhin zu Bruch ging. Direkt im Anschluss entschuldigte sich Kirschbaum öffentlich: "Das war dumm von mir. Mir ist da einfach der Kamm geschwollen. Ich habe nicht erwartet, dass der Plastikstuhl gleich in 1.000 Teile zerbricht. Das war null Komma null meine Absicht. Das tut mir leid." Das Strafmaß wurde vom BFV noch nicht verkündet, es ist aber davon auszugehen, dass Kirschbaum eine Partie gesperrt wird und den Innenraum gegen die Bayern nicht betreten darf.

Die Partie steht natürlich auch im Zeichen eines Rückkehrers: Josef "Beppo" Eibl wird das erste Mal wieder am Huthgarten zu Gast sein. Der gebürtige Niederbayer, der am morgigen Dienstag auch seinen 39. Geburtstag feiert, coachte vier Jahre lang erfolgreich die Chamer Vorstädter und führte die DJK in die Regionalliga. Der Realschullehrer fungiert seit Sommer als hauptamtlicher Co-Trainer beim FC Bayern II.

DJK Vilzing
FC Bayern München
Das sagt Vilzings Coach Thorsten Kirschbaum vor dem Duell mit den Bayern: "Es verfolgt uns bislang durch die Saison, dass wir in den entscheidenden Situationen unsere Dinger nicht machen und uns nicht belohnen können. Zum Glück geht`s nun am Dienstag schon weiter. Uns erwartet eine spielerisch enorm starke Mannschaft, egal, wer da letztendlich beim FC Bayern II alles dabei sein wird. Wir müssen mit anderen Mitteln dagegenhalten, der Platz muss brennen."

Personalien DJK Vilzing: Einige Akteure sind angeschlagene oder hatten in den vergangenen Tagen mit Krankheitssymptomen zu kämpfen, sollten aber bis Dienstagabend fit werden. Daniel Steininger muss wegen eines Faserrisses weiter pausieren. Die langzeitverletzten Markus Ziereis, Jakob Zitzelsberger und Martin Tiefenbrunner fehlen wie zuletzt auch.


Das sagt Bayern-Cheftrainer Holger Seitz:
"In Vilzing erwartet uns ein zweikampfbetontes Spiel. Als junge Mannschaft wollen wir den nächsten Schritt in unserer Entwicklung gehen. Die Jungs wissen, worauf es ankommt."

Personalien FC Bayern II: Seitz muss weiter auf einige Akteure verzichten. Steve Breitkreuz, Javier Fernández, Younes Aitamer, Roko Mijatovic und Louis Richter (alle Knieverletzung) und (Oberschenkelverletzung). Außerdem fehlt Tim Binder, der gegen die SpVgg Hankofen-Hailing die Gelb-Rote-Karte sah. Hannes Heilmair ist wieder ins Training zurückgekehrt

