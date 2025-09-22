Ohne Cheftrainer Kirschbaum: Vilzing empfängt den FC Bayern II

Die DJK Vilzing freut sich im Rahmen der Englischen Woche in der Regionalliga Bayern auf ein Highlight der Saison. Die Schwarzgelben empfangen am Dienstagabend die Profireserve des FC Bayern München. Nach der völlig unnötigen Niederlagen in Aschaffenburg stehen die Vilzinger unter Zugzwang. Allerdings müssen die Hausherren ohne ihren Cheftrainer Thorsten Kirschbaum auskommen. Der 38-Jährige sah in Aschaffenburg kurz nach dem Siegtor der Viktoria die rote Karte! Der ehemalige Keeper hatte im Eifer des Gefechts und aus Frust nach einem Plastikstuhl getreten, der daraufhin zu Bruch ging. Direkt im Anschluss entschuldigte sich Kirschbaum öffentlich: "Das war dumm von mir. Mir ist da einfach der Kamm geschwollen. Ich habe nicht erwartet, dass der Plastikstuhl gleich in 1.000 Teile zerbricht. Das war null Komma null meine Absicht. Das tut mir leid." Das Strafmaß wurde vom BFV noch nicht verkündet, es ist aber davon auszugehen, dass Kirschbaum eine Partie gesperrt wird und den Innenraum gegen die Bayern nicht betreten darf.



Die Partie steht natürlich auch im Zeichen eines Rückkehrers: Josef "Beppo" Eibl wird das erste Mal wieder am Huthgarten zu Gast sein. Der gebürtige Niederbayer, der am morgigen Dienstag auch seinen 39. Geburtstag feiert, coachte vier Jahre lang erfolgreich die Chamer Vorstädter und führte die DJK in die Regionalliga. Der Realschullehrer fungiert seit Sommer als hauptamtlicher Co-Trainer beim FC Bayern II.