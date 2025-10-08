Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
– Foto: Thomas Gorlt/GO-SPORTFOTOGRAFI
Ohne Chance im Verfolgerduell
In der Spitzenbegegnung des 7. Spieltages der Landesliga empfing der Tabellenvierte SV SCHOTT Jena den Dritten FC Thüringen Weida.
Gegen die wohl spielstärkste Mannschaft der Landesliga hätte es einer Weidaer Top- Besetzung bedurft, um über 90 Minuten voll dagegenzuhalten. Aber diese stand bei weitem nicht zur Verfügung. Außer den Langzeitverletzten Dustin Schmidt, Oxenfart und Liubchenko fehlten noch Paulick, Kuhn, Meinhardt, Dörlitz und Pohl.
In den ersten 15 Minuten war es ein Spiel auf Augenhöhe. Weida setzte gute Konter und hatte durch Oliver Peuker die Chance zur Führung. Aber danach übernahm SCHOTT zunehmend die Spielregie. In den letzten 10 Minuten der 1. Halbzeit sorgte der Gastgeber mit drei Toren für die Vorentscheidung. SCHOTTs Torschützen vom Dienst trafen. Das 1:0 erzielte Dominik Bock, die Treffer 2 und 3 gelangen dem noch 17- jährigen Benno Walter, beide fielen in der Nachspielzeit.
In der 2. Halbzeit ein ähnliches Bild. 35 Minuten passierte wenig, dann schlug SCHOTT weitere zweimal eiskalt zu. Mit dem 4:0 vollendete Benno Walter seinen Hattrick. Der Youngster führt damit die Torschützenliste der Landesliga mit 11 Treffern klar an. Wellmann traf zum Endstand von 5:0. Dem FC Thüringen stand mit Björn Trinks nur ein Feldspieler als Wechsler zur Verfügung. Er kam für Simon Fuchs in die Partie.
Fazit: Eine hohe und ernüchternde Niederlage für die Weidaer Mannschaft, allerdings gegen einen ganz starken Konkurrenten. SCHOTT überholte den FC Thüringen damit in der Tabelle. Weida liegt nun auf Platz 4, allerdings mit einem negativen Torverhältnis. Am kommenden Wochenende ist Punktspielpause. Am 18.10. folgt dann der nächste starke Gegner, wenn Blau-Weiß Bad Frankenhausen auf dem Roten Hügel gastiert. Dann sollten den Weidaern einige in Jena fehlende Aktive wieder zur Verfügung stahen.