Ohne Chance im Verfolgerduell

In der 2. Halbzeit ein ähnliches Bild. 35 Minuten passierte wenig, dann schlug SCHOTT weitere zweimal eiskalt zu. Mit dem 4:0 vollendete Benno Walter seinen Hattrick. Der Youngster führt damit die Torschützenliste der Landesliga mit 11 Treffern klar an. Wellmann traf zum Endstand von 5:0. Dem FC Thüringen stand mit Björn Trinks nur ein Feldspieler als Wechsler zur Verfügung. Er kam für Simon Fuchs in die Partie.

Fazit: Eine hohe und ernüchternde Niederlage für die Weidaer Mannschaft, allerdings gegen einen ganz starken Konkurrenten. SCHOTT überholte den FC Thüringen damit in der Tabelle. Weida liegt nun auf Platz 4, allerdings mit einem negativen Torverhältnis. Am kommenden Wochenende ist Punktspielpause. Am 18.10. folgt dann der nächste starke Gegner, wenn Blau-Weiß Bad Frankenhausen auf dem Roten Hügel gastiert. Dann sollten den Weidaern einige in Jena fehlende Aktive wieder zur Verfügung stahen.