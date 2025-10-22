Ohne Buta den Bann gebrochen: FC Ebersberg siegt erstmals seit März

Auf diesen Moment musste der FC Ebersberg mehr als ein halbes Jahr lang warten.
Nachdem der Schiedsrichter Mario Hüneburg die B-Klassen-Partie gegen den TSV Trudering III abgepfiffen hatte, stand der erste Sieg des FCE seit dem 1:0-Erfolg über den SC Baldham-Vaterstetten II am 30. März dieses Jahres, damals noch in der A-Klasse, fest. „Wir sind natürlich glücklich über die drei Punkte“, fasste Abteilungsleiter Georgi Akopov die Gemütslage beim „Club“ nach dem 2:1-Eckpfeiler zusammen.
Nachdem sich die verbesserte Form schon in der nur knapp verlorenen Nachholpartie gegen den TSV Zorneding III am letzten Donnerstag angedeutet hatte, entschied Ebersberg nun das wichtige Abstiegsduell gegen Trudering III für sich und verließ damit die Abstiegsränge. Weil auch die neu formierte U15-Juniorenmannschaft des FC Ebersberg ihr Punktspiel mit 9:0 gegen Höhenkirchen II für sich entschied, sprach Akopov gar von einem „Sechs-Punkte-Wochenende“ für seinen Verein.
Den Herren-Sieg tüteten Emir Besirevic (24.) und Zubairi Ssemaula (58.) ein, der Anschlusstreffer durch einen Elfmeter von Valentin Auer (90.) fiel nicht mehr ins Gewicht.
Allerdings vermeldete der FC Ebersberg, mit gehöriger Verspätung allerdings, auch einen wichtigen Personalwechsel. Bereits vor der aus dem Ruder gelaufenen Partie gegen den FC Biberg II (wir berichteten) sei Trainer Gabor Buta auf den Verein zugekommen und demissionierte aufgrund der sehr spärlichen Trainingsbeteiligung. „Dafür braucht der Verein keinen Trainer.“ Buta betonte aber, dass ansonsten keine Differenzen mit der Abteilungsleitung bestanden hätten.
Ruzhdi Krasniqi übernahm als Spielertrainer die Geschicke der Mannschaft nach der Trennung von Buta.
