Ohne Buta den Bann gebrochen: FC Ebersberg siegt erstmals seit März

Nachdem der Schiedsrichter Mario Hüneburg die B-Klassen-Partie gegen den TSV Trudering III abgepfiffen hatte, stand der erste Sieg des FCE seit dem 1:0-Erfolg über den SC Baldham-Vaterstetten II am 30. März dieses Jahres, damals noch in der A-Klasse, fest. „Wir sind natürlich glücklich über die drei Punkte“, fasste Abteilungsleiter Georgi Akopov die Gemütslage beim „Club“ nach dem 2:1-Eckpfeiler zusammen.

Nachdem sich die verbesserte Form schon in der nur knapp verlorenen Nachholpartie gegen den TSV Zorneding III am letzten Donnerstag angedeutet hatte, entschied Ebersberg nun das wichtige Abstiegsduell gegen Trudering III für sich und verließ damit die Abstiegsränge. Weil auch die neu formierte U15-Juniorenmannschaft des FC Ebersberg ihr Punktspiel mit 9:0 gegen Höhenkirchen II für sich entschied, sprach Akopov gar von einem „Sechs-Punkte-Wochenende“ für seinen Verein.