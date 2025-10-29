Bemüht, aber meist glücklos: Lukas Ende (M.), Zugang vom TSV Murnau, versetzt inmitten des Misserfolgs nur selten Berge. – Foto: Oliver Rabuser

Ohne Bremse Richtung Abstieg – FC Garmisch muss kämpfen „Bekommst nicht aus den Köpfen“ Verlinkte Inhalte Landesliga Südost Garmisch-P.

Der 1. FC Garmisch-Partenkrichen manövriert sich weiter in den Abgrund. Auch die nächsten Wochen muss der FC auf die Zähne beißen.

Garmisch-Partenkirchen – Ballermann-Hits oder ähnlich triviales Liedgut unterliegen meist einem schlichten Konzept. Das Grölen des Refrains soll für gute Laune sorgen. Eine Botschaft versteckt sich selten in derlei Genre. Gelegentlich aber lassen sich die Songtitel auf Momentaufnahmen im Alltag projizieren. Was die Situation beim taumelnden 1. FC Garmisch-Partenkirchen betrifft, muss man nicht lange in der Historie kramen, um fündig zu werden. „Der Zug hat keine Bremsen“ beschreibt die Lage am Gröben nahezu perfekt. Abgekoppelt von einer Lokomotive, die mit Power gegensteuern könnte, rast der FC im Eiltempo auf die Bezirksliga zu. Betrachtet man die Leistungen der vergangenen Wochen in der Landesliga, ist das die einzig gangbare Richtung für das Fußballteam. Der planlose Auftritt gegen Freilassing verdeutlichte die Vielzahl an Mängeln nicht zum ersten Mal. Stichwort Hierarchie: Kapitän und Tormann David Salcher schaute mit seinem schwarzen Hund von der Tribüne aus zu. Hinter dem angeschlagenen Penzberger kämen lang gediente Spieler oder Leistungsträger der Vorsaison – bestenfalls beides – infrage. Doch davon ist nichts zu sehen. Blendet man die Kommunikation der Gegner auf dem Platz aus, geht es bisweilen zu wie in der Kirche während der Andacht. Für Stefan Schwinghammer eine knifflige Aufgabe. Er müht sich, versucht, seine Erfahrungen an das Team weiterzugeben, steht für gute Laune. Aber er kann aus Barden keine Disco-Schreihälse formen.

Gegen Freilassing war Elian Schmitt Kapitän. Ein super Typ, nett, wohlerzogen, klar orientiert in beruflichen Belangen. Nur auf dem Platz, da kommuniziert der 23-Jährige kaum. Freilich ist Schmitt nicht der Einzige, der das introvertierte Auftreten einem verbalen Spektakel vorzieht. Die gesamte Abwehrreihe müsste am Lautstärkeregler drehen. Momo Ndiaye, wenn gerade nicht gesperrt, versucht es durch Leistung. Gleiches gilt für Jakob Jörg. Allein Jonas Schrimpf nimmt man ab und an aus der Entfernung wahr. Doch der schlechte Lauf drückt allen auf das Gemüt. „Dass eine gewisse Nervosität dabei ist und der Kopf mitspielt, wenn du in so einer Situation steckst, ist klar“, verdeutlicht der Coach. Jeder Einzelne könne sich eine Verbesserung allein im Training erarbeiten. Dies aber, so Schwinghammer, sei schwierig, wenn „die Ergebnisse nicht kommen“. Du bekommst das nicht von heute auf morgen aus den Köpfen. Man kann nichts anderes machen, als bis zum Schluss alles geben.