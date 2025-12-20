Ohne Borussia – gute Chancen für einen Überraschungssieger

Die Endrunde der Frauen hat bei der Hallenstadtmeisterschaft in diesem Jahr einen neuen Termin: Statt wie zuletzt im neuen Jahr zwischen der Zwischen- und der Endrunde der Männer rutscht das Turnier nun im Kalender nach vorne. Bereits am Samstag, den 20. Dezember, wird in der Jahnhalle der Stadtmeister bei den Frauen ausgespielt. Eine Vorrunde wird aufgrund der geringen Teilnehmerzahl wie in den Vorjahren nicht ausgetragen – das Turnier beginnt sofort mit der Endrunde. Fünf Vereine haben ihre Mannschaften gemeldet: SpVg Odenkirchen, FV Mönchengladbach, der SC Hardt, die Sportfreunde Neuwerk sowie erstmals seit vielen Jahren wieder Rot-Weiss Venn.
Alle fünf Mannschaften treffen in einer Gruppe aufeinander. Turnierbeginn ist ab 18 Uhr. Die Spiele gehen jeweils über einmal zwölf Minuten. Die beiden Erstplatzierten der Gruppen tragen im Anschluss das Endspiel aus, in dem zweimal zehn Minuten gespielt werden.
Nicht mehr zum Starterfeld gehört indes die Reserve von Borussia Mönchengladbach, die in den vergangenen Jahren mehrfach den Stadttitel gewann, bei der vergangenen Ausgabe allerdings im Finale nach Siebenmeterschießen dem FV Mönchengladbach unterlag (4:5).
Als Titelverteidiger zählt der FV gewiss erneut zum Favoritenkreis auf den Titel. Allerdings nimmt das Team eine mäßige Form aus der Liga mit in die Halle, gewann in der Landesliga bislang nur eins der 14 Saisonspiele. Das erhöht die Titelaussichten für die anderen Teams: Odenkirchen spielt bislang in der Bezirksliga eine solide Rolle und ist auf dem Papier womöglich der härteste Widersacher des FV Mönchengladbachs. Nicht zu unterschätzen ist zudem das neuformierte Team aus Venn, das über viel Erfahrung verfügt und in der Kreisliga bislang neun seiner elf Spiele gewonnen hat. Das Turnier der Frauen könnte ausgeglichen wie lange nicht mehr sein.
Sichert euch jetzt das Winter-Angebot von FuPa und der Rheinischen Post: RP+ 6 Monate für einmalig 1€ lesen - hier geht es zum Angebot!
📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news
📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer
⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: