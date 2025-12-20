Ohne Borussia – gute Chancen für einen Überraschungssieger

Als Titelverteidiger zählt der FV gewiss erneut zum Favoritenkreis auf den Titel. Allerdings nimmt das Team eine mäßige Form aus der Liga mit in die Halle, gewann in der Landesliga bislang nur eins der 14 Saisonspiele. Das erhöht die Titelaussichten für die anderen Teams: Odenkirchen spielt bislang in der Bezirksliga eine solide Rolle und ist auf dem Papier womöglich der härteste Widersacher des FV Mönchengladbachs. Nicht zu unterschätzen ist zudem das neuformierte Team aus Venn, das über viel Erfahrung verfügt und in der Kreisliga bislang neun seiner elf Spiele gewonnen hat. Das Turnier der Frauen könnte ausgeglichen wie lange nicht mehr sein.

____

Sichert euch jetzt das Winter-Angebot von FuPa und der Rheinischen Post: RP+ 6 Monate für einmalig 1€ lesen - hier geht es zum Angebot!

____

📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news

📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer

⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches

____

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: