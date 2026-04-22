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Eintracht Braunschweig hat sowohl von der Deutschen Fußball Liga (DFL) die Spielberechtigung für die 2. Bundesliga als auch vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) für die 3. Liga für die Saison 2026/2027 erhalten.

Die wirtschaftlichen, sportlichen, rechtlichen, personellen, administrativen, infrastrukturellen und medientechnischen Anforderungen entsprechen vollumfänglich den Vorgaben. Beide Lizenzen wurden ohne Bedingungen erteilt.

„Es ist erfreulich, dass wir die Spielberechtigungen im ersten Durchlauf erhalten haben. Das war bereits in den vergangenen Jahren der Fall und zeigt, dass die Eintracht auf einem stabilen Fundament steht“, sagt Wolfram Benz, kaufmännischer Geschäftsführer von Eintracht Braunschweig.