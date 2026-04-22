Eintracht Braunschweig hat sowohl von der Deutschen Fußball Liga (DFL) die Spielberechtigung für die 2. Bundesliga als auch vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) für die 3. Liga für die Saison 2026/2027 erhalten.
Die wirtschaftlichen, sportlichen, rechtlichen, personellen, administrativen, infrastrukturellen und medientechnischen Anforderungen entsprechen vollumfänglich den Vorgaben. Beide Lizenzen wurden ohne Bedingungen erteilt.
„Es ist erfreulich, dass wir die Spielberechtigungen im ersten Durchlauf erhalten haben. Das war bereits in den vergangenen Jahren der Fall und zeigt, dass die Eintracht auf einem stabilen Fundament steht“, sagt Wolfram Benz, kaufmännischer Geschäftsführer von Eintracht Braunschweig.
„Vor dem Hintergrund des noch unklaren Saisonausgangs ist es unsere Pflicht, sowohl für die 2. Bundesliga als auch für die 3. Liga seriös und verantwortungsvoll zu planen. Das ist die Verantwortung, die wir als Geschäftsführung für die Gesamtorganisation tragen, und der sind wir nachgekommen. Gleichzeitig gilt unsere ganze Kraft dem sportlichen Ziel, den Klassenerhalt auch im vierten Jahr in Folge zu sichern. Darauf ist unser gesamter Fokus gerichtet“, schließt Benz ab.