Ohne Auswechselspieler zum ersten Saisonerfolg

Schon beim Aufwärmen lag etwas Unerwartetes in der Luft, denn als die Inter-Funktionäre die jungen Spieler von Roter Stern bei ihrem strukturierten Aufwärmprogramm beobachteten, welches sogar intensive Laufeinheiten beinhaltete, war klar, dass es für die Oldies von Inter, die ohne Auswechselspieler und mit einem Durchschnittsalter von 43.33 Jahren (mit Periodenstrich) antreten mussten - während der Gegner mit der Anzahl seiner Spieler sogar zwei Teams hätte stellen können und nach dem Spiel noch ein weiteres Trainingsprogramm absolvierte - vermutlich nichts zu holen gab.

Und so wurde man bereits nach drei Spielminuten überrollt, als Florian Wirzmüller, der das Kunststück vollbrachte, gleichzeitig Assistgeber und Liveticker-Melder zu sein, seinen Mitspieler Adrian Kammholz bediente, und Inter-Keeper Andreas Plank das erste, wenn auch einzige Mal in dieser Partie hinter sich greifen musste. Man sinnierte darüber, welche Taktik gegen einen derart gut bestückten und laufstarken Gegner wohl die richtige sei und beschloss, sich einfach hinten reinzustellen und auf Konter zu lauern. Nach einer schön getretenen Ecke von Thomas Rupprecht nickte Goalgetter Christian Knauer, der laut Fupa-Akten seinen Einstand bei Inter gab und sich als echter "Knipser" hervortat, per Kopf zum bis dato nicht unverdienten Ausgleich ein. Noch vor der längst herbeigesehnten Pause guckte "Capitano" Simon Hlousek den gegnerischen Keeper aus und erzielte mit einem sehenswerten Fernschusstreffer im Stile Augenthalers die Führung. Alle mitgereisten Inter-Fans waren nun komplett aus dem Häuschen, aber man wusste, dass man in der zweiten und anschließend "dritten" Halbzeit nicht locker lassen durfte.