Ohne Auswechselspieler zum ersten Saisonerfolg

Mit einem überraschenden wie verdienten 4:1-Heimerfolg gegen lauf- und trainingsfleißige Jugendspieler gibt Inter Regium 23 die Rote Laterne in der zweiten Buntesliga ab.
Schon beim Aufwärmen lag etwas Unerwartetes in der Luft, denn als die Inter-Funktionäre die jungen Spieler von Roter Stern bei ihrem strukturierten Aufwärmprogramm beobachteten, welches sogar intensive Laufeinheiten beinhaltete, war klar, dass es für die Oldies von Inter, die ohne Auswechselspieler und mit einem Durchschnittsalter von 43.33 Jahren (mit Periodenstrich) antreten mussten - während der Gegner mit der Anzahl seiner Spieler sogar zwei Teams hätte stellen können und nach dem Spiel noch ein weiteres Trainingsprogramm absolvierte - vermutlich nichts zu holen gab.
Und so wurde man bereits nach drei Spielminuten überrollt, als Florian Wirzmüller, der das Kunststück vollbrachte, gleichzeitig Assistgeber und Liveticker-Melder zu sein, seinen Mitspieler Adrian Kammholz bediente, und Inter-Keeper Andreas Plank das erste, wenn auch einzige Mal in dieser Partie hinter sich greifen musste. Man sinnierte darüber, welche Taktik gegen einen derart gut bestückten und laufstarken Gegner wohl die richtige sei und beschloss, sich einfach hinten reinzustellen und auf Konter zu lauern. Nach einer schön getretenen Ecke von Thomas Rupprecht nickte Goalgetter Christian Knauer, der laut Fupa-Akten seinen Einstand bei Inter gab und sich als echter "Knipser" hervortat, per Kopf zum bis dato nicht unverdienten Ausgleich ein. Noch vor der längst herbeigesehnten Pause guckte "Capitano" Simon Hlousek den gegnerischen Keeper aus und erzielte mit einem sehenswerten Fernschusstreffer im Stile Augenthalers die Führung. Alle mitgereisten Inter-Fans waren nun komplett aus dem Häuschen, aber man wusste, dass man in der zweiten und anschließend "dritten" Halbzeit nicht locker lassen durfte.
In Durchgang zwei stand man hinten weitestgehend kompakt und ließ nicht mehr viel anbrennen. Nach vorne kombinierte man sicher, setzte Nadelstiche, und wurde zwei Mal belohnt, um die Führung weiter auszubauen. Einmal nach einer Ecke, dieses Mal von der anderen Seite, gleicher Anlauf, gleicher Empfänger, jedoch anderer Vorlagengeber, und Christian Knauer war wieder zur Stelle. Alles wirkte fast schon ein wenig einstudiert, war es allerdings nicht. Sein dritter und letzter Streich gelang Knauer erneut nach Vorlage von Markus Giesecke und der erste Saisonerfolg war den "Interisti" nicht mehr zu nehmen.
In der dritten Halbzeit musste man noch bei einem "anderen" Team aushelfen, das aufgrund der Grippewelle selbst auf dem Zahnfleisch daherkam. In der vierten Halbzeit immerhin belohnte man sich mit einem kühlen Bierchen an der beschaulichen Casa Weinweg. Siamo Interisti.