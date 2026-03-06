Ohne Angst zum Spitzenteam

Verl. Der Wiedereinstieg in die Saison der Fußball-Westfalenliga 1 nach der Winterpause ist dem FC Kaunitz mit dem 4:0-Erfolg gegen SuS Neuenkirchen bestens gelungen. Dennoch reist das Team von Trainer Levent Cayiroglu zur Partie bei RW Maaslingen als Tabellendrittletzter und damit noch von einem Abstiegsrang aus an. Um die Außenseiterrolle des FCK im Spiel beim Rangzweiten gibt es keinerlei Diskussionen.
„Das ist so, und dennoch wollen wir von dort etwas mitnehmen“, appelliert Levent Cayiroglu an den Behauptungswillen seines Teams. Die Erleichterung, die gute Trainingsarbeit während der Vorbereitung auf den zweiten Saisonteil auch direkt in die Punkterunde übertragen zu haben, schürt diesen Optimismus nicht nur beim Trainer. „Die Stimmung im Team ist prächtig“, setzt der FCK-Coach auf einen mutigen Auftritt in Maaslingen.
Der Respekt vor einem physisch starken, mit körperbetontem, geradlinigem Spiel überzeugenden Gegner ist davon unbeeinflusst. „Wir wissen, dass wir schon einen Sahnetag erwischen müssen, um punkten zu können“, erinnert Cayiroglu an das Hinspiel, in dem der Titelkandidat den Kaunitzern beim 0:4 deutlich die Grenzen aufgezeigt hatte. Levent Cayiroglu sieht in konsequenter Defensivarbeit die Basis für die angestrebte Überraschung. Die kann der FC Kaunitz ohne Verletzungssorgen angehen.
Derweil hat der FCK zwei Zugänge für die neue Saison bekanntgegeben. Stürmer Tobias May (21) kommt vom Hövelhofer SV, ebenso Angreifer Endrit Salihi (23), der schon 2021/2022 für den FC Kaunitz gespielt hat.