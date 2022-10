Haben gut lachen: Pielenhofens Trainer Jürgen Schneider (links) und Robert Huber sind mit ihrer Mannschaft zurück an der Kreisliga-Spitze. – Foto: Markus Schmautz

Ohne Angst: Painten schlägt Ponholz 14. Spieltag: Freislebens Traumtor ebnet Pielenhofen den Weg +++ PiPo verliert in Painten – und die Tabellenführung +++ Hemau setzt sich in Sinzing durch

Abermaliger Führungswechsel in der Kreisliga 2: Während der ATSV Pirkensee-Ponholz überraschend in Painten mit 2:4 unterlag, setzte sich Pielenhofen-Adlersberg knapp mit einem Tor Vorsprung gegen Breitenbrunn durch – und ist so wieder Erster. Außerdem jubelten Dietfurt, Riedenburg und Hemau über die volle Punkteausbeute.

Tore: 1:0 Freisleben (55.), 2:0 Merl (65.), 2:1 Selch (84.). Gelb-rote Karte: Biersack (90.+4/Pielenhofen/Meckern). Nach vergebenen guten Gelegenheiten beider Teams stellte Christoph Freisleben mit einem Traumtor für den FCP auf Sieg. Nach dem späten Anschlusstreffer lag ein Ausgleich in der hektischen Schlussphase noch in der Luft.





Tore: 1:0 Maier (39.), 1:1 Götzfried (52.), 2:1 und 3:1 Bader (67./72.), 4:1 Maier (80.). Die Einheimischen ließen erst ein halbes Dutzend an klaren Tormöglichkeiten liegen, bis die siebte endlich die Pausenführung brachte. Nach Wiederbeginn kamen die Holzheimer besser auf, markierten einen Treffer, doch dann übernahm der TVR wieder das Geschehen und siegte verdient.





Tore: 1:0 Pichl (17./FE), 1:1 Fröhler (37.), 1:2 Wunderle (73.), 2:2 Kellner (79.), 3:2 Nierer (86.), 4:2 Nerb (90.+1). Der ATSV verliert die Tabellenspitze und unterlag erstmals nach sechs Spielen! Die SG zeigte eine geschlossene Mannschaftsleistung und keine Angst vor dem Favoriten. Parzefall (40./ATSV) köpfte an die Latte.





Tore: 0:1 Nurtsch (88.), 1:1 Kögler (90.+2/FE). In dieser Begegnung mit nur wenigen Tormöglichkeiten auf beiden Seiten dominierten die Defensivreihen, so dass das Remis vorhersehbar und leistungsgerecht ist.





Tore: 0:1 Gjugja (5.), 0:2 Ferstl (31.), 0:3 Riepl (50.), 1:3 Grässle (65.), 1:4 Hölzl (90.). Nicht unverdient holten sich die Gäste aus Hemau die drei Punkte, wobei der Ersatztorhüter dabei nicht ganz unschuldig war. Reichsthaler, Grässle und Peter hatten Pech bei drei Lattentreffern.





Tore: 1:0 Schäfer (37.), 2:0 Schweiger (90.). Gelb-rote Karte: Weigert (90./Beratzhausen/wiederholtes Foul). Ein klar verdienter Sieg für die Gastgeber, der bei besserer Chancenverwertung höher ausfallen hätte können. Schweiger (52./Dietfurt) schoss an den Pfosten. Dietfurt ließ in der zweiten Hälfte beim Gegner keine Tormöglichkeit zu.



Die Spieltagsvorschau: Spitzenduo könnte endgültig davonziehen





Hinspiel: 2:3. Topspiel am Wiesenweg. Gewinnt es der FCP (2., 25 Punkte), würde er den direkten Konkurrenten auf satte neun Punkte distanzieren. Dies möchte Breitenbrunn (3., 19) selbstredend vermeiden. Das Hinspiel ging knapp an die diesmal in der Gastrolle steckende Elf von Coach Matthias Pfeifer.





Hinspiel: 5:3. Schon am ersten Spieltag hatte es für Holzheim (12., 11) fünf Gegentore gesetzt. Jene defensive Anfälligkeit bekommt man nach wie vor nicht in den Griff. So setzte es bereits 41 Gegentore. Mut macht der jüngste Erfolg in Töging – der einzige Sieg des gesamten 13. Spieltags. Zu Gast beim seit sieben Partien sieglosen TV Riedenburg (7., 17) scheint für den ASV etwas drin zu sein.





Hinspiel: 3:2. Weil quasi Alles remisierte, reichte PiPo (1., 25) die Punkteteilung mit Riedenburg zur Herbstmeisterschaft. Kaufen kann sich Martin Mühlbergers Mannschaft davon natürlich nichts. In Painten beim gut dastehenden Aufsteiger (4., 19) stehen wieder drei Punkte auf der Ponholzer Agenda.





Hinspiel: 1:2. Ein ergebnistechnisches Auf und Ab erlebte der ASV (5., 18) in den vergangenen Wochen. Die Hinrunde schloss er als guter Fünfter ab. Gegen Tabellennachbar Lorenzen (6., 17) rechnen sich die Gäste was aus. Der SCL seinerseits ist gut drauf und pocht auf den Heimdreier. Nuancen dürften – ähnlich wie im Hinspiel – den Ausschlag über Sieg und Niederlage geben.





Hinspiel: 0:1. Das Remis gegen Pielenhofen und der klare Sieg in Breitenbrunn eine Woche zuvor dürfte der Sinzinger Seele gut getan haben. Frischen Mutes geht der SCS (9., 16) die Rückserie an. Im Heimduell mit dem TV Hemau (11., 13) wirken die Gastgeber ein klein bisschen in der Favoritenrolle. Doch die Punkte können beide Seiten gut gebrauchen.





Hinspiel: 2:0. Im bisherigen Saisonverlauf hat sich Dietfurt (8., 16) zu viele, teils unnötige, Punktverluste geleistet, weshalb der Blick gegenwärtig eher nach unten als nach oben gerichtet werden muss. Zu Hause gegen Schlusslicht Beratzhausen (13., 8) pocht man auf einen Dreier. Mehr Druck verspürt der Gast, der drei seiner letzten vier Spiele immerhin remisierte und endlich auf den Turnaround hofft!