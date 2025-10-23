"Ohne Angst, aber mit großem Respekt – das ist ein Gradmesser"

Nach sechs Siegen aus den letzten sieben Partien wartet auf den TuS Wagenfeld das bislang größte Spiel der Saison: Am Sonntag (15 Uhr) gastiert die Mannschaft von Trainer Michael Hohnstedt beim Tabellen­dritten VfL Bückeburg, einem der Topfavoriten auf den Wiederaufstieg in die Landesliga.

„Wir haben uns dieses Spiel durch harte Arbeit erkämpft – das wird ein richtig geiles Duell zweier Teams, die Fußball spielen wollen“, sagt Hohnstedt. „Für Zuschauer wird das sicher sehr attraktiv, denn beide Mannschaften stehen für offensiven, intensiven Fußball.“

Der Respekt vor dem Gegner ist groß. „Bückeburg ist für mich ganz klar der Favorit“, stellt Hohnstedt klar. „Sie haben nach dem Abstieg ihren Kader weitgehend zusammengehalten, sind individuell brutal stark besetzt und haben in allen Mannschaftsteilen Qualität.“

Auch personelle Engpässe würden den VfL kaum schwächen: „Selbst wenn da zwei, drei fehlen, siehst du an Spielen wie gegen Leese, dass sie das locker kompensieren können. Das spricht für ihre Tiefe.“

Vor allem in der Offensive sieht Hohnstedt den Gegner herausragend besetzt: „Schnelle Außenspieler, ein überragender Mittelstürmer, ein starkes Zentrum – das ist das Beste, was die Liga aktuell zu bieten hat.“

Wagenfeld kommt mit breiter Brust

Trotzdem fährt Wagenfeld selbstbewusst nach Bückeburg. Mit zuletzt 22 Punkten aus elf Spielen rangiert der TuS auf Platz vier – nur zwei Zähler hinter dem VfL. „Wir sind gut drauf und haben uns viel erarbeitet. Aber wir wissen auch, wo wir herkommen“, sagt Hohnstedt. „Wir sind erst im zweiten Jahr in der Bezirksliga. Gegen die Topteams wie Evesen, Twistringen oder Neuenkirchen haben wir bisher verloren – das zeigt, dass uns noch das letzte Stück zur absoluten Spitze fehlt.“

Das will Wagenfeld nun ändern. „Wir wollen sehen, wie weit wir inzwischen sind. Wir fahren nicht nach Bückeburg, um den Bus zu parken. Unter meiner Regie spielen wir immer nach vorn – das wird sich auch diesmal nicht ändern.“

Euphorie, aber Bodenhaftung

Hohnstedt mahnt dennoch zur Geduld: „Wir dürfen uns jetzt nicht größer machen, als wir sind. Sieben Spiele ungeschlagen sind super, aber wir müssen Schritt für Schritt denken. Das ist ein Lernprozess.“

Der Trainer sieht die Partie als wichtigen Entwicklungstest: „Bückeburg ist ein Maßstab. Wir wollen uns dort gut präsentieren, mutig auftreten und zeigen, dass wir in dieser Liga gegen jeden bestehen können – auch gegen einen Absteiger aus der Landesliga.“