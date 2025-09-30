Ohne Acht nach Kassel – Bahlinger SC setzt Englische Woche fort

Höchst angespannt bleibt die Lage beim Bahlinger SC: In den Heimpartien gegen den FSV Frankfurt (1:1) und Astoria Walldorf (2:2) waren spielerische Fortschritte zwar unverkennbar, die Rote Laterne der Regionalliga Südwest konnten die Kaiserstühler mit diesen zwei Punkten aber nicht abgeben.
Ausgerechnet an einem Werktag steht nun die weiteste Auswärtsfahrt der Saison bevor. Und dann fehlen an diesem Mittwoch auf den 420 Fahrtkilometern zum Auestadion von Hessen Kassel (Anpfiff 19 Uhr) gleich acht Spieler.
Trainer Stefan Reisinger ist in dieser Situation nicht zu beneiden. Mike Manegold, Samet Yilmaz, Davino Knappe und Vasco Walz fallen schon seit geraumer Zeit aus. Angreifer Ibrahima Diakité (Sprunggelenk) signalisierte zum Wochenbeginn, dass sich seine Rückkehr auf den Platz weiter verzögern wird. Auch Laurin Tost (muskuläre Probleme am hinteren Oberschenkel) kommt für einen Einsatz in Kassel nicht in Frage. Zusätzlich müssen die Bahlinger die gesperrten Karim El-Abed und Luca Köbele nach ihren Gelb-Roten Karten gegen Walldorf ersetzen. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.