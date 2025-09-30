Auch Laurin Tost (rechts im Zweikampf mit dem Offenbacher Kilian Skolik) steht dem BSC am Mittwoch beim Auswärtsspiel gegen den KSV Hessen Kassel nicht zur Verfügung. – Foto: Claus G. Stoll

Ohne Acht nach Kassel – Bahlinger SC setzt Englische Woche fort Kein Ende der Personalnot beim Bahlinger SC

Höchst angespannt bleibt die Lage beim Bahlinger SC: In den Heimpartien gegen den FSV Frankfurt (1:1) und Astoria Walldorf (2:2) waren spielerische Fortschritte zwar unverkennbar, die Rote Laterne der Regionalliga Südwest konnten die Kaiserstühler mit diesen zwei Punkten aber nicht abgeben.

Ausgerechnet an einem Werktag steht nun die weiteste Auswärtsfahrt der Saison bevor. Und dann fehlen an diesem Mittwoch auf den 420 Fahrtkilometern zum Auestadion von Hessen Kassel (Anpfiff 19 Uhr) gleich acht Spieler.