Ohne 5: Hält Vilzings Serie auch der Bayreuther Wucht stand?

Das kann sich sehen lassen: Die DJK Vilzing ist nach der Winterpause in der Regionalliga Bayern noch ungeschlagen. Zwei Siege und zwei Unentschieden haben die Schwarzgelben bislang eingefahren. Der Lohn: Die Oberpfälzer sind damit ans rettende Ufer geklettert. Die Mission Klassenerhalt läuft, ihren Ungeschlagen-Nimbus wollen Haas, Jünger, Grauschopf und Co. auch beim Tabellenzweiten in Bayreuth wahren. Am Samstag um 14 Uhr gastiert die DJK im Hans-Walter-Wild-Stadion.

Beppo Eibl (Cheftrainer DJK Vilzing)

"Der Start war sehr gut, vor allem wenn man sich die Gegner vor Augen führt: In Nürnberg, gegen die Bayern, in Aschaffenburg und zuhause gegen den Meister aus Würzburg. Aber wir bleiben demütig und wissen auch, dass es weiter knallhart gegen den Abstieg geht. In Bayreuth treffen wir auf eine Spitzenmannschaft mit viel Erfahrung. Trainer Lukas Kling kenne ich noch aus meiner aktiven Zeit, er macht bei der Altstadt einen richtig guten Job. Mit den Zuschauern im Rücken können die Bayreuther zuhause eine große Wucht entwickeln. Auf das werden wir uns einstellen. Wir sind immer noch ungeschlagen und so selbstbewusst, um zu sagen, dass wir auch aus Bayreuth Punkte mitnehmen wollen."



Personalien DJK Vilzing: Tobias Hoch und Benedikt Fischer fallen wie schon in den vergangenen Wochen aus. Daneben müssen auch Martin Tiefenbrunner, Jakob Zitzelsberger (Rippenprellung) und Tobias Kordick (Reizung im Knie) passen. Die langzeitverletzten Lukas Schröder und Jonas Blümel befinden sich nach ihren Kreuzbandrissen im Aufbautraining. Letzterer könnte in zwei oder drei Wochen wieder ins Mannschaftstraining einsteigen.