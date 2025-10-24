Ohne 3: Vilzing reist zum Schlusslicht, das einen Makel los ist

Es läuft derzeit rund für die DJK Vilzing in der Regionalliga Bayern. Mit vier Siegen aus den letzten fünf Partien haben sich die Oberpfälzer aus dem Tabellenkeller verabschieden können. Am morgigen Samstag soll nun der Lauf auch beim Tabellenletzten TSV Schwaben Augsburg fortgesetzt werden. Die "Schwabenritter" konnten vergangene Woche in Ansbach den Makel der Sieglosigkeit ablegen und holten im 14. Anlauf den ersten Dreier. Im altehrwürdigen Rosenaustadion (Anpfiff 14 Uhr) müssen die Gäste allerdings auf drei Akteure verzichten, die zuletzt entscheidenden Anteil am Erfolg hatten...