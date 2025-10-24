Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Ligavorschau
Beste Stimmung zuletzt bei der DJK Vilzing nach dem Derbysieg gegen Hankofen. In Augsburg soll der Lauf weitergehen. – Foto: Charly Becherer
Ohne 3: Vilzing reist zum Schlusslicht, das einen Makel los ist
Samstag - 15. Spieltag: Weber, Sedlaczek und Schröder fehlen gesperrt
Es läuft derzeit rund für die DJK Vilzing in der Regionalliga Bayern. Mit vier Siegen aus den letzten fünf Partien haben sich die Oberpfälzer aus dem Tabellenkeller verabschieden können. Am morgigen Samstag soll nun der Lauf auch beim Tabellenletzten TSV Schwaben Augsburg fortgesetzt werden. Die "Schwabenritter" konnten vergangene Woche in Ansbach den Makel der Sieglosigkeit ablegen und holten im 14. Anlauf den ersten Dreier. Im altehrwürdigen Rosenaustadion (Anpfiff 14 Uhr) müssen die Gäste allerdings auf drei Akteure verzichten, die zuletzt entscheidenden Anteil am Erfolg hatten...
Vor der Fahrt nach Augsburg lässt DJK-Cheftrainer Thorsten Kirschbaum wissen: "Bei Schwaben Augsburg ist in den vergangenen Wochen ein klarer Aufwärtstrend erkennbar. Schon gegen Burghausen oder den FC Augsburg II hätten sie nicht verlieren müssen. Sie werden nun alles daran setzen, gegen uns den ersten Heimsieg einzufahren. Wir müssen auf einige Spieler verzichten und reisen mit einem ausgedünnten Kader nach Augsburg, wollen aber natürlich was Zählbares mitnehmen. Ich denke, das wird ein richtig hart umkämpftes Spiel werden."
Personalien DJK Vilzing: Kapitän Felix Weber, Simon Sedlaczek und Lukas Schröder fehlen alle drei gelbgesperrt. Luis Bezjak musste sich in dieser Woche einer Zahn-OP unterziehen. Er fährt zwar mit nach Augsburg, ob`s allerdings für einen Einsatz reicht, wird sich erst kurzfristig entscheiden. Dazu fallen weiterhin die langzeitverletzten Markus Ziereis, Jakob Zitzelsberger, Martin Tiefenbrunner und auch Tobias Hoch aus.
Spielertrainer mit Bundesliga-Erfahrung: Matthias Ostrzolek muss mit seinem TSV Schwaben Augsburg durch eine schwierige Saison. – Foto: Michael Buchholz
Das sagt Augsburgs Sportdirektor Max Wuschek: "Natürlich war die Erleichterung nach dem ersten Saisonsieg vergangene Woche groß. Aber jetzt gilt es nachzulegen: Wir wollen jetzt auch den ersten Heimsieg einfahren, um so auch tabellarisch den Anschluss an die anderen Teams wieder herzustellen. Die Vilzinger sind ebenfalls nicht so gut in die Saison gekommen, haben aber mittlerweile die Kurve gekriegt und einen richtig guten Lauf. Nichtsdestotrotz: Für uns zählt nur ein Heimsieg!"
Personalien TSV Schwaben Augsburg: Spielmacher Lukas Ramser und Maxi Heiß kehren nach ihren Gelbsperren in den Kader zurück. Bis auf die langzeitverletzten Marco Greisel, Jonas Greppmeir und Lukas Gerlspeck sollten daher alle Mann zur Verfügung stehen.