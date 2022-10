Ohmes/Ruhlkirchen siegt im Kreispokal Teaser KREISPOKAL ALSFELD: +++ Die FSG Ohmes/Ruhlkirchen hat ein packendes Fußball-Kreispokalspiel gegen Alsfeld/Eifa 4:3 gewonnen. Tobias Stork imponiert mit einer Fairplay-Geste +++

ANTRIFFTAL-OHMES - In einer torreichen Partie hat sich die FSG Ohmes/Ruhlkirchen in einem echten Pokalfight mit 4:3 (0:1) gegen die FSG Alsfeld/Eifa durchgesetzt und steht im Achtelfinale des Alsfelder Kreispokals. Groß war die Fairplay-Geste von Tobias Stork in Halbzeit eins.