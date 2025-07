Ohlstadts Schwinghammer „macht den Unterschied“ – FCM gewinnt Derby – Unter- schlägt Oberammergau

Treffer in regulärer Spielzeit ließ Frederik Kirchner im Mittenwalder Kasten keinen zu. – Foto: KUNZ

Der FC Mittenwald gewinnt Isartal-Derby in einem Elfmeterkrimi in Krün. Der WSV Unterammergau ist weiter – und beim SV Ohlstadt macht ein Einwechsler den Unterschied.

Runde zwei im Kreispokal hat wenig Überraschungen gebracht: Am ehesten noch das Aus des FC Kochelsee Schlehdorf bei A-Klassen-Kontrahent SG Schäftlarn/Baierbrunn. Grainau setzte sich beim B-Klassisten Wangen glatt durch, zu den drei Landkreis-Duellen gibt es hier einen kurzen Spielbericht: SV Krün – FC Mittenwald 3:5 n.E (0:0): „Glücklicherer Ausgang für den FCM“

Gelbe Karten gab‘s viele, sieben an der Zahl mit Vorteil Mittenwald, Tore dafür überhaupt keine in den regulären 90 Minuten im Isartaler Pokalderby am Mittwochabend in Krün. Entsprechend fiel in diesem torlosen Duell auf Augenhöhe die Entscheidung übers Weiterkommen auch erst im Elfmeterschießen. Da bewiesen die Mittenwalder die besseren Nerven: Der von Spielertrainer Max Tauwald angeführte FCM zog durch ein 5:3 in die nächste Runde ein.

Für die mit ihrem neuen Spielertrainer Matthias Schmidt angetretenen Gastgeber trafen vom Punkt Sascha Fichtl, Georg Fleyss und Kevin Hock. Für Mittenwald waren Korbinian Kick, Keeper Frederik Kirchner, Damir Jakirlic, Chris Faust und Alexander Kidane erfolgreich. „Es war ein klassisches 0:0-Spiel mit einem glücklicheren Ausgang für den FCM", analysiert Schmidt. „Wir hatten einige verletzungsbedingte Ausfälle." Soll aber keine Ausrede sein: „Die hatte Mittenwald auch." TSV Oberammergau – WSV Unterammergau 0:1 (0:0): „Ein ebenbürtiger Gegner" Positiv überrascht war Hüseyin Pekhamarat von seiner Mannschaft nach dem Pokalduell des TSV Oberammergau gegen den großen Nachbarn vom WSV Unterammergau. „Ich würde sagen, dass wir in der zweiten Halbzeit ein ebenbürtiger Gegner waren", sagt der neue Coach des A-Klassisten. Für das Resultat galt das am Ende nicht: 0:1 unterlag der TSV gegen den WSV nach 90 Minuten. „Und freilich geht das Ergebnis letztlich auch in Ordnung, Unterammergau als Kreisligist war uns insgesamt spielerisch schon überlegen."

Gerade in der ersten Hälfte. Da traten die Gäste absolut überlegen auf. „Aber wir haben das hinten drin sehr gut gemacht“, lobt Pekhamarat sein Team für die Defensivarbeit. So hielt der klassentiefere Gastgeber das 0:0 sogar bis zur Pause. Nach dem Seitenwechsel geriet der TSV schnell in Rückstand. Ferdinand Brauchle versenkte einen Freistoß direkt (48.) zum 1:0 der Gäste. „Wir haben uns dann richtig reingekämpft“, betont Pekhamarat. Aber ein Treffer blieb verwehrt: Die beste Chance hatte Nanno Hensold, dessen Kopfball vom Innenpfosten wieder aus dem Kasten sprang. SG Oberau/Farchant – SV Ohlstadt 1:4 (1:1): „Er hat den Unterschied gemacht“ Für Jan Tischer war es die Premiere an der Seitenlinie als Coach der Spielgemeinschaft. „Ich hatte davor erst drei Trainings gemacht“, sagt er und lacht. Insofern diente der Pokalauftritt gegen Bezirksliga-Aufsteiger Ohlstadt eher der Analyse, um das eigene Team unter Wettkampfbedingungen kennenzulernen.