Ohlstadt verspielt Sieg in Lenggries durch Patzer in letzter Minute

Der SV Ohlstadt führt beim Lenggrieser SC bereits mit 2:1. Doch dann schlägt Kevin Lahmeyer den Ball nicht weg – und Lenggries gleicht zum 2:2 aus.
Ein mühevoller Saisonauftakt mündet in ein Unentschieden im vermeintlichen Spitzenspiel. Lange Zeit lief der SV Ohlstadt beim Lenggrieser SC Anspruch und Form hinterher, um am Ende durch einen gravierenden Patzer von der Siegerstraße geschubst zu werden. Beide Trainer bedauern den verpassten Sieg beim 2:2, ordnen das Remis aber in Summe aller Ereignisse als passenden Spielausgang ein.
Dabei verwunderte die mäßige Leistung der Gäste im ersten Abschnitt doch sehr. „Die Vororientierung hat gefehlt, Laufwege und Automatismen, die wir uns vorgenommen haben, wurden nicht so gut umgesetzt“, bilanzierte Anton Geiger. Zu gar keinem Torabschluss zu kommen, war definitiv nicht im Sinne des Erfinders. Auch das neu installierte Angriffspressing war bei den hohen Temperaturen defizitär. Zuvorderst rieb sich Geiger an der mangelhaften Zweikampfführung seiner Elf. „Entweder zu weit weg, oder Alibi-Zweikämpfe“, bemängelte der Coach. Entsprechend brauchten sich die Gäste über den Pausenrückstand nicht wundern. Leo Gerg hatte mit einem Roller neben den Pfosten getroffen, nachdem Hannes Perfahr den Ball in den Magen bekam, liegen blieb und dadurch Unordnung im Abwehrverhalten aufkam. „Wir können zweimal klären, geben Lenggries aber durch halbherziges Hingehen wieder die Chance.“
Zur Pause überarbeitete Geiger den Maßnahmenkatalog, nahm unter anderem das „Anlaufen in ungefährlichen Bereichen“ aus dem Programm. Um Stabilität zu generieren und Kräfte zu schonen. „Hat unterm Strich geklappt“, urteilt der Coach. Freilich mit der Einschränkung, dass der LSC zu Beginn der zweiten Halbzeit „natürlich noch seine Möglichkeiten“ hatte. Denen warf sich Jonas Fuhrmann vehement entgegen. Der Schlussmann war einmal mehr ein starker Rückhalt. So sehr der SVO den personellen Umbruch vorantreibt, so beeindruckend geliefert haben vornehmlich die „Alten“. Simon Nutzinger riss die Partie nach seiner Hereinnahme an sich. Hannes Fischer musste auf den Hinweis eines denkbar kurzen Karriereendes innig lachen. Und Bernhard Kurz tat das, was er seit rund 20 Jahren tut: Er trifft für den SVO. Einmal nach Nutzingers Steilpass auf Jonas Marggraf und dessen Querablage. Wenig später nach Patrick Hanikas überlegtem Zuspiel.
Hätte für den „ewigen Berni“ zum Matchwinner gereicht. Doch dann patzte Kevin Lahmeyer in einer seiner ersten Aktionen, weil er den Ball nicht wegschlug – 2:2. „Er ist eigentlich lange genug dabei, um zu wissen, was er da macht“, merkt Geiger an. Aber: „Man gewinnt und verliert als Mannschaft.“