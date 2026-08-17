Ohlstadt verspielt Sieg in Lenggries durch Patzer in letzter Minute Kreisliga von Oliver Rabuser · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser

Seine beiden Treffer genügen nicht: Bernhard Kurz wird von seinen Mitspielern gefeiert. – Foto: Oliver Rabuser

Der SV Ohlstadt führt beim Lenggrieser SC bereits mit 2:1. Doch dann schlägt Kevin Lahmeyer den Ball nicht weg – und Lenggries gleicht zum 2:2 aus.

Ein mühevoller Saisonauftakt mündet in ein Unentschieden im vermeintlichen Spitzenspiel. Lange Zeit lief der SV Ohlstadt beim Lenggrieser SC Anspruch und Form hinterher, um am Ende durch einen gravierenden Patzer von der Siegerstraße geschubst zu werden. Beide Trainer bedauern den verpassten Sieg beim 2:2, ordnen das Remis aber in Summe aller Ereignisse als passenden Spielausgang ein. Dabei verwunderte die mäßige Leistung der Gäste im ersten Abschnitt doch sehr. „Die Vororientierung hat gefehlt, Laufwege und Automatismen, die wir uns vorgenommen haben, wurden nicht so gut umgesetzt“, bilanzierte Anton Geiger. Zu gar keinem Torabschluss zu kommen, war definitiv nicht im Sinne des Erfinders. Auch das neu installierte Angriffspressing war bei den hohen Temperaturen defizitär. Zuvorderst rieb sich Geiger an der mangelhaften Zweikampfführung seiner Elf. „Entweder zu weit weg, oder Alibi-Zweikämpfe“, bemängelte der Coach. Entsprechend brauchten sich die Gäste über den Pausenrückstand nicht wundern. Leo Gerg hatte mit einem Roller neben den Pfosten getroffen, nachdem Hannes Perfahr den Ball in den Magen bekam, liegen blieb und dadurch Unordnung im Abwehrverhalten aufkam. „Wir können zweimal klären, geben Lenggries aber durch halbherziges Hingehen wieder die Chance.“