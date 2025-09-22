Ohlstadt trotz Schwinghammer-Hattrick nach MTV-Wahnsinn paralysiert

Der SV Ohlstadt verspielt eine sichere Führung beim MTV 1879 München und verpasst trotz eines Hattricks den zweiten Sieg in der Bezirksliga Süd.

Wenige Minuten fehlten dem SV Ohlstadt zum zweiten Bezirksliga-Saisonerfolg, der angesichts einer komfortablem 3:1-Führung nur noch Formsache zu sein schien. Dass die Mannschaft von Toni Geiger nach dem Schlusspfiff wie paralysiert auf dem Rasen verharrte, stützte sich weniger auf einen fulminanten Endspurt der Gastgeber. Vielmehr hatten die Ohlstädter das 3:3 beim MTV München durch ein verfrühtes Abdriften in Passivität und hin zu falschen Entscheidungen meistenteils selbst zu verantworten.

Die Gemütslage von Geiger war unschwer zu erkennen: Mit unruhigem Schrittmuster bewegte er sich etwas abseits des komplett ernüchterten Teams, sein Blick pilgerte zwischen sonnigem Mittagshimmel und gedanklichem Niemandsland, die Arme pendelten dabei in einer Strenge, dass stets die Gefahr bestand, sein prall gefüllter Notizblock könnte in hohem Bogen entgleiten. Dann sein Lamento: „Ein Spiel ist dann aus, wenn es aus ist – und nicht wenn man es meint – das ist Bezirksliga.“

Widerspruch blieb aus. Wie jeglicher Kommentar von Spielerseite. Die so gerne zitierte Butter auf dem Brot zerfloss im Glutofen an der Werdenfelsstraße. Dabei war es über 80 Minuten aus Ohlstädter Sicht ein Paradebeispiel dafür, wie es prinzipiell funktionieren könnte. Erstmalig holte der Aufsteiger einen Rückstand auf. Zugleich brillierte Maximilian Schwinghammer mit einem Hattrick. Und hätte MTV-Keeper Yuya Kondo wenigsten einen der beiden Versuche von Hannes Fischer und Simon Nutzinger passieren lassen, wäre es zum MTV-Schlussakkord erst gar nicht gekommen.

„Bis auf die letzten Minuten ein sehr gutes Auswärtsspiel“, bilanziert Rudi Schedler. Auch der Co-Trainer rang hinterher emotional angefasst um die richtige Analyse. Das 0:1 aufzuholen, habe „uns Auftrieb gegeben“, zudem hat man es geschafft, auf „schwierigem Platz richtig gut Fußball zu spielen“.

Albert Rachi brachte die Münchner in Front, als Jonas Thümmler zwar nah an Alex Kaltner dran war, dennoch die Ablage per Hacke in den Lauf des Schützen zuließ. Postwendend glich der SVO aus. Christoph Wäckerle hielt nach abgewehrtem Einwurf einfach mal drauf, der Ball landete im Getümmel genau auf dem Fuß von Schwinghammer, der sich nur noch drehen und einschießen musste.

Das weckte die Ohlstädter Lebensgeister. Schnell stand es 2:1. Schwinghammer profitierte beim leicht verzogenen Abschluss von Jonas Marggraf von Stellungsspiel und Torriecher. Nach der Pause kassierte Dominikus Zach einen Zehner. Während der Trinkpause ordnete Geiger an: „Das überstehen wir jetzt gemeinsam, danach machen wir den Sack zu.“

Gesagt, getan. Schwinghammer hatte frei Bahn, als Pascal Dürr der stumpfe Platz im Aufbau zum Verhängnis wurde. Die kleine SVO-Fanschar war jetzt in Wiesn-Stimmung. Dann kam‘s knüppeldick. Ein Schuss unter die Querlatte und ein Freistoß ans Quergebälk und von dort an den Rücken von Tormann Jonas Fuhrmann sorgten beim SVO für blankes Entsetzen.