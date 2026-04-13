Ohlstadt „pennt im Kollektiv“ und verliert gegen den MTV

Kein Durchsetzungsvermögen: Die Ohlstädter um Johannes Fischer (blaues Trikot) fanden nicht zu ihrem Spiel. – Foto: Oliver Rabuser

Eine Trauerveranstaltung hätte kaum besser inszeniert sein können. Der SV Ohlstadt lässt bei der 1:3-Niederlage gegen den MTV München so ziemlich alles vermissen, was er zum Erreichen des direkten Verbleibs in der Bezirksliga elementar benötigt. Der emotionslose Auftritt vom Sonntag war vielmehr ein Rückschritt zur Unzeit. Denn der Blick auf die Tabelle suggeriert klar, dass die Ohlstädter Fußballer um die Abstiegsrelegation nicht umhin kommen werden.

Anton Geiger hat „das Thema Handlungsschnelligkeit“ als aktuelles Kernproblem ausgemacht. So hätte seine Elf bei den Gegentoren zwei und drei „keinen Zugriff“ auf die jeweilige Spielsituation erhascht, zudem „nur Begleitschutz“ für den Gegenspieler angeboten. „Dann ist der Abschluss da, der Gegner setzt nach und haut das Ding rein.“ Eine Art von Passivität, mit der der Coach nur schwer umgehen kann. „Wir pennen kollektiv.“ Allerdings war das mangelnde Aufmerksamkeitssyndrom bei Nieselregen nicht der alleinige kritikfähige Punkt. Es fehlte an allem: an der Stimmung innerhalb der Mannschaft, an Emotionen, an Mentalität. „Wir schalten in zu vielen Situationen zu schnell ab.“ Auch die Passqualität war über die gesamte Spielzeit fern der Norm.