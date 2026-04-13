Ohlstadt „pennt im Kollektiv“ und verliert gegen den MTV

Der SV Ohlstadt verliert emotional und spielerisch gegen den MTV München. Trainer Anton Geiger kritisiert die mangelnde Handlungsschnelligkeit.
Eine Trauerveranstaltung hätte kaum besser inszeniert sein können. Der SV Ohlstadt lässt bei der 1:3-Niederlage gegen den MTV München so ziemlich alles vermissen, was er zum Erreichen des direkten Verbleibs in der Bezirksliga elementar benötigt. Der emotionslose Auftritt vom Sonntag war vielmehr ein Rückschritt zur Unzeit. Denn der Blick auf die Tabelle suggeriert klar, dass die Ohlstädter Fußballer um die Abstiegsrelegation nicht umhin kommen werden.
Anton Geiger hat „das Thema Handlungsschnelligkeit“ als aktuelles Kernproblem ausgemacht. So hätte seine Elf bei den Gegentoren zwei und drei „keinen Zugriff“ auf die jeweilige Spielsituation erhascht, zudem „nur Begleitschutz“ für den Gegenspieler angeboten. „Dann ist der Abschluss da, der Gegner setzt nach und haut das Ding rein.“ Eine Art von Passivität, mit der der Coach nur schwer umgehen kann. „Wir pennen kollektiv.“ Allerdings war das mangelnde Aufmerksamkeitssyndrom bei Nieselregen nicht der alleinige kritikfähige Punkt. Es fehlte an allem: an der Stimmung innerhalb der Mannschaft, an Emotionen, an Mentalität. „Wir schalten in zu vielen Situationen zu schnell ab.“ Auch die Passqualität war über die gesamte Spielzeit fern der Norm.
Hinzukam das frühe Gegentor, bei dem die Abstände zwischen Abwehrkette und Mittelfeldreihe nicht harmonierten. „Hat Verunsicherung reingebracht. Mit so einer Hypothek ist es dann halt wieder schwieriger.“ Geiger hätte sich von seinen Mannen gewünscht, dass sie dem MTV „etwas eklig“ begegnen, dem Gast „die Lust nehmen“. Doch das klappte zu keinem Zeitpunkt. Es war ein Nachmittag der falschen Entscheidungen und mangelhaften Ausführung. Gelang mal etwas nach Wunsch, passte es dem Schiedsrichter nicht. Wie beim scharf getretenen Freistoß von Simon Nutzinger, den MTV-Keeper Yuya Kondo durch die Handschuhe flutschen ließ und mutmaßlich erst hinter der Linie klären konnte.
Natürlich könnte man Schieds- und Linienrichter für manche Entscheidung aus SVO-Sicht kritisch belangen, würde aber nur vom eigenen Auslassen ablenken. Fakt ist: Dieser Vortrag war nicht bezirksligatauglich. „Es war nicht die Reaktion auf dem Platz, die wir uns als Mannschaft diese Woche vorgenommen haben“, hält der Cheftrainer fest. Maximilian Schwinghammers Anschlusstor nach starker Vorarbeit von Klaus Zach änderte daran nichts. „Die Kopffrische hat gefehlt, um Lösungen zu finden. Wir waren nicht bereit, dass wir uns auf das Positionsspiel des MTV einstellen.“