Ohlstadt mit letzter Chance gegen Pöcking - Trainer Schwinghammer fordert 100 Prozent Rennen um Meisterrunde

Der SV Ohlstadt kann gegen den SC Pöcking die Chance auf die Meisterrunde noch wahren. Dazu muss allerdings ein Sieg gegen den Bezirksliga-Absteiger her.

Ohlstadt – In den vergangenen Wochen machte der SV Ohlstadt wahrlich nicht den Anschein, am Ende dieser Pilotprojekt-Vorrunde noch die Meisterrunde der Kreisliga zu erreichen. Zu zögerlich war das Auftreten, zu fehlerbehaftet das Spiel der Fußballer, zu hoch die Zahl an Ausfällen. Trotz allem bekommen die Ohlstädter nun eine letzte Chance auf eine stressfreie Rückrunde.

So., 30.10.2022, 14:00 Uhr

Sie müssen ihr Heimspiel am Sonntag gegen Pöcking gewinnen, dann könnte noch etwas gehen.

Mit einem Dreier würden sie den schärfsten Konkurrenzen über den direkten Vergleich aus dem Rennen kegeln. Ob das alleine schon ausreicht, entscheidet sich auf einem anderen Platz. Pöcking hat nach diesem Spieltag bereits Winterpause. Ohlstadt tritt kommenden Samstag noch in Habach an. Dort ist ein Remis vonnöten, sollte Münsing dieses Wochenende in Waldram gewinnen.

Viel Theorie, mit der Stefan Schwinghammer als Pragmatiker prinzipiell wenig anfangen kann. „Wichtig ist die eigene Leistung“, stellt er klar. Diesen Spieltag autark genommen, findet Schwinghammer Gefallen am neuen Modus. „Positiv, dass du in der Vorrunde solche Endspiele bekommst.“ Grundsätzlich sieht der Coach die Chancen „50 zu 50“. Aber natürlich erwartet er von seinen Schützlingen endlich eine gewaltige Steigerung. Von intuitiven Entscheidungen, bis hin zu Faktoren wie Aggressivität und Entschlossenheit. „Es muss jeder Spieler 100 Prozent bringen.“ Und: Die Lehren aus dem Hinspiel ziehen. Da ließen tappte der SVO in die Falle. Kassierte nach anfänglichen verpassten Chancen zwei Konter. Beide Treffer erzielte Clemens Link, den Schwinghammer als „für diese Liga richtig guten Stürmer“ adelt. Doch allein auf Link zu schauen, wird nicht reichen.

Personell entspannt sich die Lage insoweit, als in Bernhard Kurz und Michael Guglhör zwei Kurzurlauber zurückkehren. Die Verletzung von Hannes Fischer aus dem Münsing-Spiel entpuppte sich als Innenbandproblem; sie zwingt den Routinier zur Pause. Florian Augscheller ist angeschlagen und kommt allenfalls für eine Einwechslung in Frage. (or)