Ohlstadt jubelt dank Nutzingers Kunstschuss: „Die Chance, die wir nutzen mussten“

Der SV Ohlstadt bleibt im Rennen um den Klassenerhalt dick im Geschäft. Das 2:1 beim SV Polling war bereits der vierte, zweifellos aber der bis dato wichtigste Sieg des Aufsteigers. Kuriose, aber auch fatale Szenen steigerten den Unterhaltungswert auf einem immer schwieriger zu bespielenden Geläuf. „Die Partie war für uns die Chance, die wir nutzen mussten“, unterstreicht Rudi Schedler die Bedeutung dieser Begegnung.

Kampfspiele kann der SVO. Das ist nichts wirklich Neues. Moral, Hingabe für ihr Wappen, Mut bis zum Ende – all das zeichnet die Kicker vom Boschet seit jeher aus. Zwar ließen sich die Ohlstädter damit in weiten Teilen bis zum zweiten Spielabschnitt Zeit. Dann aber waren sie allesamt bereit, um den Rückstand zu drehen und dem Spiel eine Wende zu geben. „Knackpunkt war, dass wir ab da alle Kopfballduelle und Zweikämpfe gewonnen haben“, betont Schedler.

Die erste Hälfte war aus mehrerlei Hinsicht unschöner. So mussten Pollings Michael Stoßberger und SVO-Sechser Jakob Sebald mit Platzwunden ins Krankenhaus zum Nähen. Stoßberger flog mit Anlauf in einen Eckball. Laut Schedler ohne Rücksicht auf Verluste. „So kann ich da nicht reinspringen, da war fast klar, dass da was passiert.“

Nicht der einzige und letzte Moment, der Verantwortliche und Zuschauer gleichermaßen aufwühlte. Generell war die Stimmung angespannt und aufgeheizt. Auf Pollinger Seite beruhigte sich das Ganze zunächst etwas, als Franz Leis bei einer Hereingabe von außen ein Eigentor unterlief. Doch erwischte zum Leidwesen beider Lager Referee Fridolin Angerer einen mehr als gebrauchten Tag. Der erfahrene Spielleiter verdutzte immer wieder mit kuriosen Entscheidungen, darunter einem Schiedsrichterball am Ohlstädter Sechzehner, den er Benedikt Veicht direkt für den Drop-Kick vor die Füße warf. „Diese Regel gibt es nicht“, stellt Schedler klar. In erster Linie aber lautet der Vorwurf an Angerer, „keine Linie“ zu haben. „Er zündet das Spiel komplett an.“

Zach-Brüder glänzen in der Defensive des SV Ohlstadt gegen SV Polling

Beim verweigerten Handelfer, den der SVO für sich erkannt haben wollte, räumt Schedler ein, dass dies schwer zu sehen gewesen sei. So beschloss der SVO, alles und jedem zu trotzen. Schnell stand es nach dem Seitenwechsel 1:1. Jonas Marggraf brachte den Ball flach herein, Bernhard Kurz und Pollings Markus Kasper gingen zum Ball. Letztlich war wohl auch das ein Eigentor. Nachdem bereits die Reserve den Platz bespielt hatte, nahm dieser sukzessiv herbstlichere Konturen an.

Viel Fußball kam von beiden Seiten nicht. Ein Schmankerl aber hoben sich die Ohlstädter bis kurz vor Schluss auf. Da schnippelte Simon Nutzinger einen Eckball herein, und weil ein über zehn Spieler fassender Pulk Keeper Matthias Schuster die Sicht versperrte, segelte der Ball ohne weitere Berührung direkt in die Maschen. Herausragend beim SVO: Die Brüder Dominikus und Klaus Zach, die hinten den Laden dicht hielten. Der Rest waren laut Schedler „viele Fouls und ein wildes Spiel“.