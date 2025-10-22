Ohlstadt begrüßt zwei Rückkehrer vor dem Aufsteiger-Duell

Sowohl der SV Ohlstadt als auch der SV Polling haben sich in der Bezirksliga akklimatisiert.
Ohlstadt – Beim SV Ohlstadt läuft es derzeit. Zwei Siege am Stück halten die Elf von Toni Geiger in Sichtweite zu den Nichtabstiegsplätzen. Gerade in diesen Wochen, wo in kurzer Abfolge die unmittelbaren Tabellennachbarn anklingeln, scheinen sich die Boschet-Fußballer in der Bezirksliga Süd akklimatisiert zu haben. Das gilt gleichermaßen für den SV Polling. Den Mitaufsteiger plagten zu Saisonbeginn ähnliche Begleiterscheinungen. Zu hohe Fehlerquote, zu viele Gegentore, zu wenige Punkte. Inzwischen aber haben auch die Klosterdörfler Wege gefunden, um Spiele zu gewinnen.
Erst vor drei Tagen überraschten sie mit einem 4:1-Heimerfolg gegen den bis dato auffällig konstanten SV Waldeck/Obermenzing. Und das trotz der schweren Verletzung von Max Tafertshofer, der nach einem Pressschlag zusammenbrach und vom Sanka fast eine halbe Stunde erstversorgt wurde. Heute stehen sich die beiden Teams in Ohlstadt (19.30 Uhr) gegenüber.
Geiger war freilich am Sonntag vor Ort, um sich den Entwicklungsstand der Pollinger unter die Lupe zu nehmen. Und hinterher durchaus beeindruckt. Der SV stehe „mittlerweile sehr kompakt“, verschiebe dabei gut in Höhe und Tiefe. Auch das Umschaltspiel funktioniert in beide Richtungen. „Sie haben sich gefunden“, lautet Geigers Fazit.
Im Vergleich zur Kreisliga haben sich die Konturen beider Teams nur marginal verändert, so sind die Gegenspieler keine Unbekannten. Zwischen beiden Clubs ging es immer schon eng her. Dürfte sich auch diesmal nicht großartig ändern. „Es wird wie so oft auf die Tagesform ankommen“, glaubt der Coach. Polling habe einige Unterschiedsspieler wie Max Baumgartner. „Aber die haben wir auch.“ Ganz klar aber ist es noch nicht, wer beim SVO in der Startelf stehen wird. Der 4:2-Erfolg in Wolfratshausen auf der „Betonplatte Kunstrasen“ ging nicht spurlos am Team vorüber. Bewusst wurde an diesem Montag „sehr dosiert“ trainiert, vornehmlich regenerative Elemente in den Ablauf eingepflegt.
Die Herangehensweise bleibt unverändert. „Mehr Fußball spielen, aber aus der Kompaktheit heraus.“ Nach langer Versuchsphase habe man sich in Sachen System nunmehr „auf etwas einigen“ können. Auch zwei Personalien stehen bereits fest: Jonas Fuhrmann kehrt ins Ohlstädter Tor zurück. Begleitet von einem großen Hallo. Erstmals seit seiner schweren Schulterverletzung steht Franz Leis wieder im Kader. Beim Kapitän des Teams verlief der Härtetest beim Spiel der Reserve in Antdorf (3:1) positiv. „Vielleicht geht sich ein Kurzeinsatz aus.“