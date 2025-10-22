Erstmals wieder im Kader: Franz Leis (l.) hat seine schwere Schulterverletzung auskuriert. – Foto: Oliver Rabuser

Ohlstadt begrüßt zwei Rückkehrer vor dem Aufsteiger-Duell Nachholspiel in der Bezirksliga

Sowohl der SV Ohlstadt als auch der SV Polling haben sich in der Bezirksliga akklimatisiert.

Ohlstadt – Beim SV Ohlstadt läuft es derzeit. Zwei Siege am Stück halten die Elf von Toni Geiger in Sichtweite zu den Nichtabstiegsplätzen. Gerade in diesen Wochen, wo in kurzer Abfolge die unmittelbaren Tabellennachbarn anklingeln, scheinen sich die Boschet-Fußballer in der Bezirksliga Süd akklimatisiert zu haben. Das gilt gleichermaßen für den SV Polling. Den Mitaufsteiger plagten zu Saisonbeginn ähnliche Begleiterscheinungen. Zu hohe Fehlerquote, zu viele Gegentore, zu wenige Punkte. Inzwischen aber haben auch die Klosterdörfler Wege gefunden, um Spiele zu gewinnen. Heute, 19:30 Uhr SV Ohlstadt SV Ohlstadt SV Polling SV Polling 19:30 PUSH

Erst vor drei Tagen überraschten sie mit einem 4:1-Heimerfolg gegen den bis dato auffällig konstanten SV Waldeck/Obermenzing. Und das trotz der schweren Verletzung von Max Tafertshofer, der nach einem Pressschlag zusammenbrach und vom Sanka fast eine halbe Stunde erstversorgt wurde. Heute stehen sich die beiden Teams in Ohlstadt (19.30 Uhr) gegenüber. Geiger war freilich am Sonntag vor Ort, um sich den Entwicklungsstand der Pollinger unter die Lupe zu nehmen. Und hinterher durchaus beeindruckt. Der SV stehe „mittlerweile sehr kompakt“, verschiebe dabei gut in Höhe und Tiefe. Auch das Umschaltspiel funktioniert in beide Richtungen. „Sie haben sich gefunden“, lautet Geigers Fazit.