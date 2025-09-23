Ohligschläger: „Wollen auch in den Flow finden“

3:0 siegten die Sportfreunde Vorst im Duell mit Delhoven, fügten dem FC die erste Saisonniederlage zu und zogen an ihm vorbei auf Platz drei, einen Punkt hinter Wevelinghoven, einen vor der DJK Novesia. „So langsam kristallisiert sich heraus, wer oben mitspielt und abgesehen von den Grefrathern, die mich wirklich überrascht haben, sind es die Mannschaften, die ich da auch erwartet habe“, so Ohligschläger.

Auch er hatte erwartet, dass seine Mannschaft ebenfalls vorne mitmischen kann: „Es läuft sehr ordentlich. Jetzt wollen wir oben dranbleiben und auch in den Flow finden“. Er ist zuversichtlich, dass das klappt: „Ich bin sehr überzeugt von meinem Kader. So lange wir kein großes Verletzungspech haben, brauchen wir uns hinter niemandem zu verstecken oder Angst vor irgendeinem Gegner zu haben.“ Trotzdem wird jeder Gegner ernst genommen: „Wir müssen jede Woche konzentriert spielen und 100 Prozent geben. Die Liga ist sehr spannend, jede Mannschaft hat ihre Qualitäten.“

Mannschaft hat sich entwickelt

Das jüngste Ergebnis beweist das: „Delhoven ist ein echt unangenehmer Gegner und hat auf allen Positionen eine sehr hohe Qualität. Die haut man nicht mal eben im Vorbeigehen mit 3:0 weg.“ Dass das Ergebnis so deutlich ausgefallen ist, zeigt dem Trainer, dass seine Mannschaft sich weiterentwickelt: „Vergangene Saison haben wir uns sehr schwergetan gegen tiefstehende Gegner. Wir haben unser System umgestellt, kommen besser klar und spielen da auch einfach klüger“, lobt er sein Team. Das war auch gegen Delhoven der Schlüssel: „Die Mannschaft hat den Plan voll umgesetzt und sehr erwachsen gespielt“, lobt er. „Das war eine sehr überzeugende Leistung mit echt starken Phasen.“

Insgesamt läuft es für die Vorster nach Plan. „In Grimlinghausen hätten wir die drei Punkte mitnehmen müssen, aber ansonsten bin ich voll zufrieden mit dem Saisonstart“, sagt Ohligschläger. Die Stimmung im Team sei noch besser als in der Vorsaison: „Wir sind wirklich eine Einheit, jeder springt für jeden ein und gibt alles. Das ist einfach die Voraussetzung für gute Ergebnisse.“

Ganz optimal lief es bisher noch nicht beim Personal: „Mit den Urlaubswochen fielen zum Teil zehn, elf Spieler aus. Ich musste rotieren und hin- und herschieben, das ist natürlich nicht das, was man sich als Trainer erhofft“, so Ohligschläger. Hinzu kamen drei Rote Karten: „Das ist natürlich zu viel, das haben wir auch aktiv angesprochen und da arbeiten wir dran.“ Das lässt ihn optimistisch in die kommenden Wochen blicken: „Die Urlauber kommen nach und nach alle wieder, das sieht dann wieder gut aus!“