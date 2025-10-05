Ohe trotzt Concordia Remis ab - Bramfeld neuer Tabellenführer

Der FC Voran Ohe hat dem bisherigen Tabellenführer Concordia Hamburg ein beachtliches 0:0 abgerungen – und damit Bramfeld den Sprung an die Spitze ermöglicht. Die Concorden, die am ersten Spieltag noch 3:2 gegen den neuen Spitzenreiter gewonnen hatten, mussten sich diesmal mit einem Zähler begnügen.
„Mit einem starken 0:0 beenden wir unser Heimspiel gegen den Favoriten auf die Meisterschaft“, bilanzierte Ohes Trainer Jan Krey zufrieden. „Der gegenseitige Respekt war zu spüren, keiner wollte defensiv den entscheidenden Fehler machen, dadurch waren Torchancen Mangelware. Trotzdem war es ein gutes Spiel von uns – der Punkt ist verdient.“
Auch Concordia-Coach Bariş Sağlam zollte dem Gegner Anerkennung: „Zunächst einmal Glückwunsch an Ohe für den erkämpften Punkt vor eigener Heimkulisse. Wir haben alles versucht und konnten die Defensive von Ohe, die teilweise mit einer Sechserkette verteidigt hat und enorm viel Zeit von der Uhr genommen hat, nicht die Torchancen herausspielen, wie es von uns gewohnt ist. Hierbei müssen wir den defensiven Zusammenhalt von Ohe erwähnen und Lob aussprechen. Die wollten unbedingt zu null spielen und wir wollten unbedingt gewinnen, haben gegen Ende der Partie risikoreicher gespielt und versucht, die Defensive zu brechen – ist uns leider nicht gelungen. Wichtig ist, dass wir keine Torchancen zugelassen haben, die Standards gut verteidigt und bis dato ungeschlagen sind. Wir entwickeln uns von Woche zu Woche weiter und sind guter Dinge, dass die nächsten Spiele wieder erfolgreicher werden. Für uns wichtig, dass alle Spieler wieder zur Verfügung stehen.“
FC Voran Ohe – Concordia Hamburg 0:0
FC Voran Ohe: Sebastian Alexander Kalk, Philipp Lorenzen, Tom Bennet Schweißing, Max Alec Grablewski, Til Kröcher (72. Felix Kofi Riedemann), Till Witmütz, Muhammed Emin Özalp (82. Makram Ben Ayed), Ibrahim Özalp (72. Marc Ohl), Bless Martin Kumih Dapaah (90. Marvin Liam Berghahn), Elias Kegel, Maximilian Tautz (82. Daniel Gläser) - Trainer: Jan Krey
Concordia Hamburg: Christian Gruhne, Farukhan Bulut (80. Jeffrey Agyemang Agyemang), Kevin Amoah Asante, Dennis Arhin Baffour, Lennard Sowah, Ali Malekzadah (62. Diego Larralde Berendsohn), Onur Saglam, Steven Kröner (62. Emmanuel Gustav Addington), Ephrem Giesenberg Adarkwaah (80. Jeremy Cristovao Mata Seta), Ishmael Schubert-Abubakari, Maximilian Thilo Dittrich - Trainer: Bariş Sağlam
Schiedsrichter: Dennis Voß
Tore: Fehlanzeige