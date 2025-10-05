Ohe trotzt Concordia Remis ab - Bramfeld neuer Tabellenführer

Der FC Voran Ohe hat dem bisherigen Tabellenführer Concordia Hamburg ein beachtliches 0:0 abgerungen – und damit Bramfeld den Sprung an die Spitze ermöglicht. Die Concorden, die am ersten Spieltag noch 3:2 gegen den neuen Spitzenreiter gewonnen hatten, mussten sich diesmal mit einem Zähler begnügen.

„Mit einem starken 0:0 beenden wir unser Heimspiel gegen den Favoriten auf die Meisterschaft“, bilanzierte Ohes Trainer Jan Krey zufrieden. „Der gegenseitige Respekt war zu spüren, keiner wollte defensiv den entscheidenden Fehler machen, dadurch waren Torchancen Mangelware. Trotzdem war es ein gutes Spiel von uns – der Punkt ist verdient.“