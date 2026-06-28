Ohe holt diesmal Oberliga-Erfahrung für die Abwehr

In den Vereinsmedien macht Ohe deutlich, welches Profil der Innenverteidiger mitbringt. Unter der Überschrift „Die nächste Mauer für unsere Defensive“ nennt der Klub Stabilität, Zweikampfstärke und Ruhe am Ball als zentrale Eigenschaften des Zugangs. Asar soll damit helfen, an die starke Defensivleistung der vergangenen Saison anzuknüpfen. Asar bringt Oberliga-Erfahrung mit In der abgelaufenen Spielzeit kam Asar für Nikola Tesla 26-mal in der Hamburger Oberliga zum Einsatz. Nach Angaben des FC Voran Ohe stand er dabei in vielen Partien von Beginn an auf dem Platz. Für Ohe ist das ein wichtiger Faktor, weil der Klub einen Spieler bekommt, der höherklassige Erfahrung und regelmäßige Spielpraxis mitbringt.

Auch das sportliche Profil passt zur Rolle, die Asar übernehmen soll. „Erdinc ist Innenverteidiger - dort bringt er genau die Qualitäten mit, die eine Mannschaft braucht: körperliche Präsenz, starke Zweikampfführung und die Fähigkeit, auch unter Druck einen ruhigen Spielaufbau einzuleiten“, heißt es in der Vereinsmeldung. Mit 27 Jahren befindet sich Asar zudem in einem Alter, in dem er nicht nur sportlich, sondern auch mit Erfahrung und Auftreten eine Rolle in der Mannschaft einnehmen kann. Der Verein erwartet, dass er dem Team „sowohl auf als auch neben dem Platz zusätzliche Stabilität“ gibt.