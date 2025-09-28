Ohe dreht nach dem Wechsel auf - ASV Hamburg erlebt bitteren Einbruch

Der ASV Hamburg hat nach starkem Beginn eine herbe Niederlage kassiert. Gegen den FC Voran Ohe setzte es vor heimischer Kulisse ein klares 0:5 – und damit die zweite Pleite in Folge nach dem 0:2 in Altengamme.
ASV-Trainer Max Rosseburg (gleichberechtigt mit Philip Pettersson) zeigte sich nach dem Schlusspfiff ratlos: „Wir haben in der ersten Halbzeit, wie so oft, sehr gut begonnen, uns gleich mehrere hundertprozentige Chancen erarbeitet – aber sie nicht genutzt. Der Gegner zitterte sich in die Pause. Nach dem Seitenwechsel war es dann ein völlig anderes Spiel. Unsere Mannschaft wirkte wie ausgewechselt, Fehler reihten sich aneinander, ganze Fehlerketten.“ Voran Ohe nutzte die Schwächephase konsequent, traf durch Kramer (51.), Kröcher (58./67.) und Riedemann (74./90., Elfmeter) gleich fünfmal. „Das war für uns extrem enttäuschend. Ich kann kaum erklären, woher dieser Bruch kam. Vorbereitung, Aufwärmen, die Trainingswoche – alles war gut. Umso unverständlicher dieser Einbruch. Wir wussten wirklich nicht, woran es lag. Deshalb bleibt nur, Voran Ohe zu gratulieren. Das Ergebnis spiegelt den Spielverlauf zwar nicht wider, aber sie haben fünf Tore mehr erzielt und verdient gewonnen.“
Auch Ohes Coach Jan Krey sprach von einem schwereren Spiel, als es das Resultat vermuten lässt: „In der ersten Halbzeit hatte ASV mehr vom Spiel, aber auch nur zwei, drei richtige Chancen. Nach der Führung kippte die Partie dann klar zu unseren Gunsten, wir haben es sehr clever ausgespielt. Unterm Strich ein verdienter Sieg bei einem starken Gegner – vielleicht nur nicht in dieser Höhe.“
Während Voran Ohe mit dem vierten Sieg in Serie auf Platz drei der Tabelle klettert (14 Punkte), rutscht der ASV nach dem Traumstart (vier Siege, ein Remis) mit nun zwei Niederlagen in Folge auf Rang fünf ab (13 Punkte). Schon am Dienstag wartet mit dem Lotto-Pokalspiel gegen Spitzenreiter Dassendorf der nächste Härtetest.
ASV Hamburg – FC Voran Ohe 0:5 (0:0)
ASV Hamburg: Timo Grandt, Josiah-Frimpong Basoah, Nikolas Steinbeck (64. Godfred Kotei), Soleiman Kazizada, Serhat Cayir, Jimmy Rantz (60. Okan Özer Subay), Malang Lamin Jawla, Youcef Madadi (77. Nazar Ahmad Masharqi), Hischem Metidji (60. Benedict Hwidie), Florian Klein, Mike Jürgen Niedermeyer (60. Abdul-Nafe Farahi) - Trainer: Kent Philip Pettersson - Trainer: Max Lawrence Somuah Rosseburg
FC Voran Ohe: Sebastian Alexander Kalk, Daniel Walek (38. Tom Bennet Schweißing), Max Alec Grablewski, Marc Ohl (70. Philipp Lorenzen), Til Kröcher, Till Witmütz, Muhammed Emin Özalp (78. Gianini Stefanita Balasea), Bless Martin Kumih Dapaah (70. Felix Kofi Riedemann), Elias Kegel, Maximilian Tautz, Darijo Jerome Kramer - Trainer: Jan Krey
Schiedsrichter: Mario Schirmer (Hamburg)
Tore: 0:1 Darijo Jerome Kramer (51.), 0:2 Til Kröcher (58.), 0:3 Til Kröcher (67.), 0:4 Felix Kofi Riedemann (74.), 0:5 Felix Kofi Riedemann (90.)