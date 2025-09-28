Ohe dreht nach dem Wechsel auf - ASV Hamburg erlebt bitteren Einbruch

Der ASV Hamburg hat nach starkem Beginn eine herbe Niederlage kassiert. Gegen den FC Voran Ohe setzte es vor heimischer Kulisse ein klares 0:5 – und damit die zweite Pleite in Folge nach dem 0:2 in Altengamme.

ASV-Trainer Max Rosseburg (gleichberechtigt mit Philip Pettersson) zeigte sich nach dem Schlusspfiff ratlos: „Wir haben in der ersten Halbzeit, wie so oft, sehr gut begonnen, uns gleich mehrere hundertprozentige Chancen erarbeitet – aber sie nicht genutzt. Der Gegner zitterte sich in die Pause. Nach dem Seitenwechsel war es dann ein völlig anderes Spiel. Unsere Mannschaft wirkte wie ausgewechselt, Fehler reihten sich aneinander, ganze Fehlerketten.“ Voran Ohe nutzte die Schwächephase konsequent, traf durch Kramer (51.), Kröcher (58./67.) und Riedemann (74./90., Elfmeter) gleich fünfmal. „Das war für uns extrem enttäuschend. Ich kann kaum erklären, woher dieser Bruch kam. Vorbereitung, Aufwärmen, die Trainingswoche – alles war gut. Umso unverständlicher dieser Einbruch. Wir wussten wirklich nicht, woran es lag. Deshalb bleibt nur, Voran Ohe zu gratulieren. Das Ergebnis spiegelt den Spielverlauf zwar nicht wider, aber sie haben fünf Tore mehr erzielt und verdient gewonnen.“

Auch Ohes Coach Jan Krey sprach von einem schwereren Spiel, als es das Resultat vermuten lässt: „In der ersten Halbzeit hatte ASV mehr vom Spiel, aber auch nur zwei, drei richtige Chancen. Nach der Führung kippte die Partie dann klar zu unseren Gunsten, wir haben es sehr clever ausgespielt. Unterm Strich ein verdienter Sieg bei einem starken Gegner – vielleicht nur nicht in dieser Höhe.“