Oguz Ozan: "Ohne Handschuhe habe ich mehr Ballgefühl"

Oguz Ozan | Foto: Andrea Grobecker

Über zweieinhalb Jahre zählte Oguz Ozan zur Mannschaft des FC Bad Bellingen, feierte mit dem Team 2024 als Bezirksliga-Meister den Aufstieg in die Landesliga. Am vergangenen Wochenende beendete der Torwart jedoch sein Engagement bei den Kurstädtern vorzeitig. Der Verein informierte darüber am Dienstag. Wobei Ozan Wert darauflegt, dass er den Status als Nummer eins nicht verloren habe. Angeboten worden war ihm derweil, sich mit Kevin Zeller im Zwei-Spiele-Rhythmus im Tor des Landesligisten abzuwechseln (was auch offiziell bestätigt ist). Das habe er allerdings nicht akzeptiert und dies auch vor der Partie gegen den SC Wyhl mitgeteilt, so Ozan.

Dies sei schließlich der Grund gewesen, weshalb er eine Woche später nicht mit zum Bad Bellinger Landesliga-Spiel beim Bahlinger SC II reiste, sondern den Einsatz beim FC Lörrach United im Relegations-Hinspiel zur Futsal-Regionalliga vorzog. Mit dem Meister der Futsal-Verbandsliga kämpft er nun am Sonntag im Rückspiel beim FC Regensburg um den Aufstieg. Im Interview spricht Ozan über die Unterschiede zum Fußball und das Niveau seiner Mannschaft.