Oguz Ayan: Der eiskalte Torjäger meldet sich zurück

Nach seinen Anfängen bei der SVG Weißenberg fiel das Talent von Oguz Ayan den Scouts von RW Essen auf, wo er es bis in die B-Jugend-Bundesliga brachte. Anschließend wechselte er in die A-Jugend des 1. FC Mönchengladbach und schaffte mit ihr im zweiten Jahr den Sprung in die Bundesliga. Weil er zu alt war, stürmte er fortan für die Landesliga-Truppe der Gladbacher, stieg mit ihr die Oberliga auf und folgte dann dem Lockruf des SC Kapellen. Bis dahin war er ein Stürmer mit viel Potenzial, doch seine Leistungsexplosion erfolgte erst, nachdem er beim SCK nicht richtig zurechtgekommen und zum 1. FC Mönchengladbach zurückgekehrt war. Für die inzwischen wieder in die Landesliga abgestiegenen Gladbacher schoss er Tore wie am Fließband.

„Den einen Grund, wieso ich plötzlich so viele Tore geschossen habe, gab es nicht. Das war Teil meiner normalen Entwicklung, mein Selbstvertrauen ist immer weiter gestiegen“, erklärt Oguz Ayan, der Deutscher mit türkischen Wurzeln ist. Klar, dass so viele Tore auch für Interesse bei anderen Klubs sorgten. Nach einer verlorenen Corona-Saison bei den SF Baumberg startete Ayan beim TSV Meerbusch durch, schoss in der Spielzeit 2022/2023 bärenstarke 30 Tore und gab auch noch 13 Vorlagen.

Dann sorgte allerdings während der Spielzeit darauf ein Trainerwechsel bei den Meerbuscher dafür, dass der Vollblutstürmer etwas aufs Abstellgleis geriet und sich für Holzheim ein Türchen öffnete, einen Spieler dieser Güteklasse verpflichten zu können. Sportdirektor Simon Büttgenbach nahm Kontakt auf und überzeugte ihn von einem Wechsel. „Das hat gepasst, auch weil ich als Neusser mal für einen Neusser Verein spielen wollte“, sagt Ayan, der seit der Unterschrift bei der HSG auch davon profitiert, dass er von seinem Wohnort in Gnadental nur noch ein paar Minuten zum Training fährt. So kann er seinen Beruf als Autoverkäufer noch besser mit seinem Hobby vereinbaren.

Verletzung bremste Ayan aus

Seine erste Saison in Holzheim ließ sich gut an. Obwohl die Mannschaft als haushoher Meisterschaftsfavorit lange unter den Erwartungen blieb, kam er unter dem Strich in 22 Spielen auf 18 Tore und neun Assists, womit er einen maßgeblichen Anteil daran hatte, dass es am Ende doch noch zum Aufstieg reichte. Wobei er am liebsten noch mehr dazu beigetragen hätte. Doch eine schwere Sprunggelenksverletzung am rechten Fuß, die er sich im ersten Rückrundenspiel beim SC Kapellen zuzog und die ein Knochenödem zur Folge hatte, bremste ihn massiv aus. Obwohl er im Saisonendspurt mit Hilfe von Schmerzmitteln noch mal auflaufen konnte, nahm er die Blessur mit in die Vorbereitung und auch in die ersten Partien der neuen Saison.

Das erklärt die Anlaufschwierigkeiten in der Oberliga. Wobei HSG-Coach Jesco Neumann voll hinter dem 30-Jährigen steht und ihn eben nicht nur an seiner Torquote misst. Mit Blick darauf, dass Ayan im Sommer von der Mannschaft zum Vize-Kapitän gewählt wurde, meinte er schon vor einigen Wochen: „Ich bin zufrieden mit ihm, zudem ist er ein toller Mensch und geht in seiner Aufgabe auf.“

Doch klar ist auch, dass Oguz Ayan sich trotz des Ausrufezeichens in Ratingen und nun acht Treffern sowie einem Assist angesichts seines Torhungers nicht zufrieden zurücklehnt. Er hat sich fest vorgenommen, noch die Torschützenkanone zu holen, denn Emre Demircan von Ratingen als aktuell führender liegt mit zwölf Treffern noch in realistischer Reichweite.

Auch einige Vorlagen würde Ayan, der sich nicht als klassischen Strafraumstürmer sieht, noch gerne sammeln. Aber alles zu dem Zweck, um mit Holzheim unter dem Strich den Klassenverbleib feiern zu können. „Wir wollen nicht bis zum Schluss zittern und wir haben schon gezeigt, dass wir gegen jeden Gegner mithalten können. Ich denke, wir haben als Mannschaft die Qualität, um schnell die nötigen Punkte zu holen.“

INFO: Neuer Job für Simon Büttgenbach in Monheim

Abschied Erst Anfang November hatte Simon Büttgenbach angekündigt, dass er nach der Hinrunde seinen Job als Sportdirektor bei der Holzheimer SG aufgibt. Zufälligerweise vor dem Auswärtsspiel beim Ligakonkurrenten 1. FC Monheim.

Neuanfang Wie die Monheimer nun verkündeten, hat der 35 Jahre alte Büttgenbach offiziell ab 1. Januar wieder einen neuen Job. Er übernimmt dort als Sportlicher Leiter und arbeitet dort mit Frank Rückert zusammen, der aus beruflichen Gründen kürzer tritt.