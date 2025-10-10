Ofterdingen reist nach Hirschau – Zainingen vor nächstem Härtetest

Der neunte Spieltag der Bezirksliga Alb steht im Zeichen des Kampfes um die Spitzenplätze und der Lage im Tabellenkeller. Nach der ersten Saisonniederlage will Spitzenreiter Dettingen/Glems zu Hause gegen Tübingen II zurück in die Erfolgsspur. Der SV 03 Tübingen reist zum Aufsteiger Sickenhausen, während Ofterdingen seine starke Form in Hirschau bestätigen möchte. Unten hoffen Walddorf und Pfrondorf im direkten Duell auf wichtige Punkte. Auch das Aufeinandertreffen zwischen Zainingen und Reutlingen verspricht Brisanz, wenn die torhungrigen Gäste auf das Schlusslicht treffen.

Zwei Mannschaften mit ähnlicher Bilanz treffen aufeinander. Beide kommen auf acht beziehungsweise neun Punkte und brauchen dringend Konstanz, um nicht in die Abstiegszone zu rutschen. Altingen rettete gegen Sickenhausen spät einen Punkt, Derendingen verlor das Nachholspiel unter der Woche gegen den SV Pfrondorf mit 3:0. Viel spricht für ein intensives Duell zweier Teams, die um Stabilität und Selbstvertrauen ringen.

Der Aufsteiger aus Sickenhausen hat sich im Mittelfeld etabliert und empfängt nun den Tabellenzweiten. Der SV 03 Tübingen will nach der bitteren 2:3-Niederlage in Ofterdingen zurückschlagen und trifft dabei auf einen Gegner, der zuletzt in Altingen spät eine 2:0-Führung verspielte. Sickenhausen steht bei elf Punkten und könnte mit einem Coup den Favoriten ärgern – Tübingen hingegen braucht den Sieg, um im Rennen um Platz eins nicht den Anschluss zu verlieren.

Für den SV Zainingen wird die Aufgabe kaum schwerer: Der Tabellenletzte empfängt die offensivstarke SG Reutlingen, die am vergangenen Wochenende mit einem 7:2-Sieg über Hirschau beeindruckte. Während Reutlingen mit 23:11 Toren die beste Tordifferenz, zusammen mit der SGM Dettingen/Glems, der Liga aufweist, wartet Zainingen nach acht Spielen weiterhin auf den ersten Saisonsieg. Gegen die spielstarke SG dürfte der Außenseiter defensiv gefordert sein – jeder Punktgewinn wäre eine Überraschung.

In Hirschau trifft eines der heimschwächsten Teams auf einen formstarken Gegner. Der TSV Ofterdingen reist mit dem Rückenwind des 3:2-Erfolgs gegen den SV 03 Tübingen an und will den Schwung nutzen, um den Anschluss an die Spitzengruppe zu halten. Hirschau dagegen steht mit sieben Punkten auf Rang vierzehn und kassierte zuletzt sieben Gegentreffer in Reutlingen. Der Druck wächst – zumal Ofterdingens Offensivreihe derzeit in Torlaune ist.

So., 12.10.2025, 15:00 Uhr TSV Gomaringen Gomaringen TSG Upfingen TSG Upfingen 15:00 PUSH

Ein echtes Verfolgerduell: Der Sechste empfängt den Siebten. Gomaringen ist seit Wochen schwer zu schlagen, hat aber bereits vier Unentschieden auf dem Konto. Upfingen musste zuletzt gegen Pfullingen II eine knappe 1:2-Niederlage hinnehmen und will wieder an die starken Auftritte von den letzten Wochen anknüpfen. Beide Teams stehen bei dreizehn Punkten – der Sieger hält den Kontakt zur Spitze, der Verlierer droht ins Mittelfeld zurückzufallen. ---

Nach der ersten Saisonpleite in Genkingen will der Spitzenreiter wieder ein Zeichen setzen. Die SGM Dettingen/Glems empfängt die TSG Tübingen II, die zuletzt beim 2:2 gegen Pfrondorf remis spielte, aber zu wenig Siege einfahren konnte. Mit neunzehn Punkten führt Dettingen weiterhin die Tabelle an, doch der Vorsprung auf die Verfolger ist geschmolzen. Alles andere als ein Heimsieg wäre eine Überraschung. ---

So., 12.10.2025, 15:00 Uhr SV Pfrondorf SV Pfrondorf SV Walddorf SV Walddorf 15:00 PUSH

Kellerduell pur in Pfrondorf. Der Gastgeber steht mit fünf Punkten auf Rang 15, Walddorf nur zwei Zähler davor. Die Gäste kommen allerdings mit Rückenwind: Das 4:0 gegen Zainingen brachte neue Hoffnung in die Köpfe der Spieler. Pfrondorf sammelte unter der Woche mit dem Sieg ebenfalls wieder Selbstvertrauen. Nun gilt es für beide Mannschaften, den Schwung auf das direkte Duell übertragen zu können. ---

So., 12.10.2025, 15:30 Uhr VfL Pfullingen VfL Pfullingen II TSV Genkingen Genkingen 15:30 PUSH

Das Duell zweier punktgleicher Teams aus der oberen Tabellenhälfte könnte zum offenen Schlagabtausch werden. Pfullingen II gewann zuletzt knapp in Upfingen, Genkingen sorgte mit dem 2:0 gegen Spitzenreiter Dettingen für ein Ausrufezeichen. Beide Teams stehen bei sechzehn bzw. dreizehn Punkten und wollen den Aufwärtstrend fortsetzen.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

_________________________________________________________________________________________________